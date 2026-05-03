Il muro In scena dal 7 al 10 la Compagnia Teatro Binario 7

Muro come argine. Muro come incomprensione. Muro come spalle al muro. Muro come separazione. Muro come difesa. Ma anche muro che deve crollare per unire. Muro da scalare per guardare l’orizzonte. Muro come tela da dipingere per urlare. Muro come braccia che si uniscono per accogliere.

Uno spettacolo che parla di piccole storie, quelle quotidiane di tutti i giorni, dove linee sottili o ingombranti mattoni separano un’umanità da un’altra. Persone che ergono muri e persone che li abbattono, persone che si nascondono per non vedere, per non affrontare, e persone che sul muro incidono parole e disegni di ribellione e amore. Uno spettacolo per raccontare i muri, quelli visibili e invisibili che sono dentro e fuori di noi, per parlare di quelle voci nascoste che grazie ai muri hanno agito oltre gli ostacoli per compiere i piccoli atti eroici che ogni giorni avvengono rumorosamente silenziosi accanto a noi.

Note di regia, a cura di Valentina Paiano



Un muro divide la scena a metà. Non è un muro qualsiasi: è il muro attorno a cui si svolge ora la nostra storia e attorno a cui si è svolta, negli anni, la storia di questa famiglia. Segna un confine tra dentro e fuori: un limite fisico, emotivo e mentale.

Due sorelle si ritrovano nella casa materna a decidere cosa fare di quel muro. A decidere cosa fare delle loro vite. Con loro in quella casa anche un’altra donna: la badante della madre, che ha conosciuto le ragazze attraverso i suoi racconti – un po’ lucidi, un po’ folli – e che cerca di ricomporre i pezzi della loro storia.



La facciata è – vuole essere – ironica, cinica e leggera: i ricordi affiorano mentre si sta insieme e ci si prende in giro, tra sogni da realizzare e cene che si devono preparare – esistenze che scorrono comuni, come quelle di tutti. Ma le crepe sono ormai destinate a spaccare quel muro, e accadrà tutto in una notte.



Concreto e serrato il lavoro delle attrici: sotto un apparente dialogo quotidiano nascondono la verità di un segreto che troppo a lungo è stato tenuto nascosto. Un sottotesto costante da scoprire e da difendere è la chiave di lettura dei personaggi. Tutte sembrano accettare quel che è stato e quel che è oggi, cercando di non disturbare troppo quel meccanismo che ha sorretto le loro relazioni e che le ha rese le donne che sono. Forse per paura di far cadere quel muro, forse perché a volte è più facile lasciare che le cose siano così e basta, forse perché quel muro è nato per proteggere, per schermare, e ha permesso alle due sorelle di costruire le loro esistenze, mai come adesso così fragili.



Tra loro, sempre presente, una madre che non c’è più, ma che rivive – come un lascito – nella donna che si è occupata di lei. La donna fa da sponda tra queste due sorelle così apparentemente diverse, ma profondamente unite nel silenzio della loro infanzia.

C’è sempre almeno un pezzo mancante e la madre fa sempre parte del quadro d’insieme: del quadro di una famiglia sospesa nella ricostruzione delle verità nascoste.

Musica e danza scandiscono le vite delle sorelle: ricostruiscono la loro infanzia, si distorcono in suoni e movimenti sincopati e spezzati – come i ricordi, come i silenzi, come le parole che non ci siamo mai dette, ma che devono essere finalmente urlate per distruggere e costruire una nuova identità.

Un lento mettere in ordine i pezzi per scoprire cosa veramente è successo quella sera e cosa veramente è successo nelle loro vite.

Regia Valentina Paiano

drammaturgia Valentina Sichetti

con Vanessa Korn, Silvia Rubino, Chiara Petruzzelli

nuova produzione Compagnia Teatro Binario 7



date spettacoli

giovedì 7 maggio 2026 alle 21 *debutto

venerdì 8 maggio 2026 alle 21

sabato 9 maggio 2026 alle 21

domenica 10 maggio 2026 alle 16

sala Chaplin



biglietti disponibili online

intero 20 euro, ridotto 15 euro, under 18 6 euro

allievi teatro Binario 7 10 euro

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Binario 7

via Turati, 8 – 20900 Monza (MB)

039.2027002 – biglietteria@binario7.org

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