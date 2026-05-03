Dopo il successo delle prime due ristampe di “17 Re”, andate sold out in poche ore, i LITFIBA annunciano l’uscita di una terza ristampa del maxi single questa volta in una nuova versione speciale: un maxi singolo trasparente che presenta sul lato A la versione originale di “17 Re” e sul lato B la versione live registrata sul Palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, occasione in cui la band ha portato per la prima volta dal vivo il brano, pubblicato a 40 anni dall’uscita dell’omonimo album.

Il pre order della nuova ristampa sarà disponibile solo fino al 5 maggio sul Sony Music Store (https://Epic.lnk.to/-17RE).

Parlando del brano, Piero Pelù racconta: “L’attualità di “17RE” è impressionante. Fu scartata dalla track list dell’album omonimo 40 anni fa e oggi esce a gamba tesa e attualizzata per raccontare la spietatezza dei King Kong globali nelle stanze dei bottoni, meritevoli solo di uno shah-mat, lo scacco matto di persiana cultura”. “17 RE – hanno aggiunto i LITFIBA – è un urlo rock-wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato, per un riscatto sofferto del valore assoluto della Pace.”

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