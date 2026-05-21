Angélique Kidjo torna in Italia, il 21 luglio a Milano

Cinque volte vincitrice di un Grammy Award, Angélique Kidjo è considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale contemporanea.

Con ben diciotto album all’attivo, l’artista beninese si distingue per una carriera dal forte impegno artistico e sociale legato ai temi ambientali e umanitari.

Il 21 luglio tornerà in Italia per uno speciale concerto nell’ambito di Estate al Castello al Castello Sforzesco di Milano.



Biglietti disponibili su ponderosa.it



Attraverso la sua musica, Kidjo costruisce un dialogo tra l’Africa e le nuove generazioni di artisti, superando barriere linguistiche, generazionali e coloniali. La sua produzione intreccia dimensione intima e impegno collettivo, affrontando temi urgenti come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali e la tutela dei diritti umani

ponderosa.it

kidjo.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia