Alunno dell’Erasmo vince un premio dell’associazione AIRC

L’alunno Hashish Mohamed della classe 1H della scuola Erasmo da Rotterdam, conquista il premio di un concorso Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Ogni anno concorsi e iniziative speciali arricchiscono l’offerta di AIRC nelle scuole, per trattare il tema della ricerca e della salute in modo attivo e coinvolgente. Per quanto riguarda le scuole superiori uno dei contest é “L’Isola dei fumosi”, per sensibilizzare sull’importanza degli stili di vita sani.

Al contest hanno partecipato diversi alunni e classi della scuola, classificandosi anche tra i primi dieci a livello nazionale. «Abbiamo scelto di iscrivere la classe e nell’ambito dell’educazione civica sono state dedicate delle ore al progetto, trattando i temi della salute, della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Inoltre abbiamo approfondito le tematiche dei danni legati al fumo partecipando ad un gioco roblox, dove i ragazzi dovevano superare otto sfide, livelli riguardanti i danni del fumo e passando i livelli successivi solo se rispondevano correttamente alle domande poste dal gioco e create dai dottori dell’AIRC.

Il superamento dei livelli ci permetteva di iscriverci al concorso. I ragazzi poi dovevano, guidati dalla docente di chimica Elisa Zini, produrre un elaborato scegliendo tra un video, un disegno o un testo», spiegano dalla scuola. Per ogni categoria é stato decretato un solo vincitore tra tutte le scuole d’Italia partecipanti. La scuola bollatese ha poi ricevuto comunicazione che l’elaborato “Il fumo maschera l’ansia ma non cura la ferita”, dell’alunno Hashish Mohamed ha vinto la sezione “Testo”. Cosi la docente Carmela Bifulco é stata invitata, insieme all’alunno Hashish al centro di ricerca di Bologna per l’evento conclusivo del progetto.

Una lezione interattiva sul tema della prevenzione e degli stili di vita sani con i divulgatori scientifici di LeoScienza. La giornata si é poi conclusa con l’opportunità per le classi partecipanti di una visita libera e gratuita alla mostra “I preferiti di Marino. Capitolo II – Opus Mundi”, al Centro Arti e Scienza in Fondazione Golinelli. Molto contenta e soddisfatta del lavoro di alunni e docenti, la dirigente scolastica dell’istituto Erasmo da Rotterdam, Rosaria Lucia Pulia.

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