Roberta Bruzzone a Bologna: “Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica”.

Dopo il doppio esaurito registrato la scorsa stagione, la criminologa Roberta Bruzzone torna sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna con la nuova conferenza-spettacolo Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica, arricchita dalle musiche originali eseguite dal vivo da Massimo Marino. L’appuntamento, che chiude il cartellone 2025/2026, è in programma domenica 17 maggio alle 17.30.

Al centro della narrazione si snoda un viaggio crudo nei meandri di quei legami che, nati sotto il segno di una seduzione magnetica, scivolano rapidamente nell’abisso della manipolazione e del controllo. Attraverso il rigore scientifico della criminologia e la potenza del linguaggio teatrale, la Dottoressa Bruzzone analizzerà le tappe invisibili di una distruzione psicologica che spegne l’identità, cancella i confini e sgretola l’autostima. Svelando il volto predatore del narcisista e il cortocircuito emotivo di chi ama troppo, lo spettacolo indaga cosa resti di un rapporto quando si trasforma in una prigione di angoscia fatta di paura, umiliazione e dipendenza.

«Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come» – afferma Roberta Bruzzone.

Lo spettacolo risponde a un’esigenza sociale profonda: fornire gli strumenti per riconoscere i segnali di una relazione pericolosa prima che sia troppo tardi. Ispirato a dinamiche reali e casi di studio, il racconto mette a nudo quel meccanismo fatto di silenzio, colpa e illusione, portando lo spettatore a confrontarsi con una domanda cruciale: «Se questo è amore… perché mi fa così male?».

Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica è una produzione Artespettacolo.

Gli ultimissimi biglietti sono disponibili online sui circuiti Vivaticket e TicketOne, oppure presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni: https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-amami-da-morire-17-maggio-2026/.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato (salvo festività nazionali) dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

A partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo, sarà attivo il servizio del Celebrazioni Bistrot, situato nel foyer del Teatro e curato dal Ristorante Biagi. Per informazioni e prenotazioni: +39 329 8120861 .

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

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