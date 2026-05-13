Fiditalia: partecipazione al Bicocca Career Fair

Fiditalia, società del Gruppo Société Générale, ha partecipato all’edizione 2026 della “Bicocca Career Fair “, svoltasi il 6 maggio presso l’Ateneo milanese. Iniziativa rivolta a studenti, laureati, diplomati master e dottori di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca.

Attraverso iniziative di scouting come la Bicocca Career Fair, Fiditalia conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, con una costante attenzione all’individuazione di profili in linea con le posizioni attualmente aperte e con le future esigenze aziendali.

La Career Fair costituisce inoltre un significativo momento di confronto e dialogo su temi chiave quali la formazione e lo sviluppo delle competenze, elementi fondamentali per la costruzione di un percorso di carriera solido e consapevole.

Per i nuovi ingressi, Fiditalia ha sviluppato programmi di formazione dedicati, che prevedono l’inserimento in team specializzati e l’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi, in affiancamento ai più tradizionali corsi in aula, con l’obiettivo di supportare le persone nello sviluppo del proprio potenziale e nella crescita professionale.

È sempre possibile inviare il cv direttamente a selezione@fiditalia.it o sul sito www.fiditalia.it<http://www.fiditalia.it>, alla sezione “Lavora con noi”.

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da oltre 40 anni.

Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 9 Aree Territoriali e oltre 160 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it<http://www.fiditalia.it>

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