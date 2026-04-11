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Vox Marmoris, arte, musica e tecnologia a Carrara il 24 e 25 luglio

Davide Falco
By Davide Falco
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Vox Marmoris, il festival che celebra l’intersezione tra artemusica e tecnologia, annuncia la sua IX edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili nel panorama della music culture e dell’arte contemporanea.

L’appuntamento è a Carrara il 24 e 25 luglio 2026, nella cornice del Deposito Marmi “Successori Adolfo Corsi”, dove il paesaggio industriale e naturale diventano parte integrante dell’esperienza artistica.

Vox Marmoris prende vita tra il marmo e l’orizzonte aperto: una dimensione sospesa in cui il paesaggio respira insieme alle frequenze e la materia stessa diventa parte della performance.

Dopo un’edizione 2025 che ha consolidato il respiro internazionale del festivalVox Marmoris rilancia con una line-up per il 2026 che unisce alcune delle figure più influenti della scena globale a talenti affermati e resident del progetto.

Tra i nomi annunciati:

Modeselektor (DE), duo composto da Gernot Bronsert e Sebastian Szary, tra i progetti più influenti della scena elettronica berlinese. Attivi dai primi anni 2000, hanno costruito un linguaggio che attraversa techno, bass music, hip hop e sperimentazione, collaborando con artisti come Thom Yorke e dando vita al progetto Moderat insieme ad Apparat.

Kittin (FR), figura iconica e pioniera dell’electroclash, ha segnato la storia dell’elettronica con brani come “Frank Sinatra” e “1982” insieme a The Hacker. Con una carriera che attraversa decenni, continua a ridefinire il proprio linguaggio mantenendo uno sguardo indipendente e radicale sulla club culture.

Antal (NL), DJ e co-fondatore di Rush Hour Records, è riconosciuto a livello globale per la sua capacità di costruire set profondamente musicali e imprevedibili. Con una collezione sterminata di dischi, attraversa house, disco, afro funk e rarità da tutto il mondo, trasformando ogni performance in un’esperienza narrativa unica.

Gerd Janson (DE), fondatore della label Running Back e resident del Robert Johnson, è tra i DJ più rispettati della scena europea. Con un approccio eclettico e orientato al dancefloor, unisce house, disco e groove contemporanei in set energici e coinvolgenti, guidati da una profonda conoscenza della cultura musicale.

Monile (MA), DJ e producer marocchina con base a Berlino, costruisce i suoi set su una solida cultura musicale che spazia tra house, techno e influenze afro e funk. Il suo sound attraversa acid, ghetto house, Detroit techno ed electro, mantenendo sempre una forte attenzione al groove e alle bassline, in un equilibrio tra profondità e spinta ritmica.

Linda Shiro (IT), artista italiana con base a Berlino, sviluppa un percorso che attraversa deep house e minimal/dub techno. Le sue selezioni, spesso su vinile, si distinguono per calore e autenticità, dando vita a set immersivi che uniscono ricerca sonora e sensibilità club.

Matteo Zarcone (IT), aka ZEE, storico resident di Vox Marmoris, torna con un set che riflette il suo percorso trasversale, costruito tra collaborazioni internazionali e una sensibilità musicale capace di unire generi e influenze diverse.

The Quarrier (IT), aka Giulio Corsi, DJ e producer toscano, è una presenza centrale e ideatore dell’identità del festival. Il suo sound profondo e coinvolgente lo ha reso negli anni una figura di riferimento della scena underground italiana.

Altri artisti saranno annunciati prossimamente.

Le giornate del festival si articoleranno in due momenti distintidurante il giorno, il centro storico di Carrara ospiterà conferenzetalk e installazioni artistiche, offrendo un’esperienza culturale immersiva che unisce tradizione e innovazione.

Durante la notte, il Deposito Marmi “Successori Adolfo Corsi” si trasformerà in un’arena di suoni e visioni, con dj setproiezionivideo mapping e spettacolari giochi di luci laser che plasmano l’ambiente naturale in un’esperienza sensoriale unica.

La componente visiva e artistica si conferma centrale anche per l’edizione 2026, con la partecipazione di Krsn Brasko, Visual Artist, Art & Creative Director, e ulteriori artisti da annunciare.

Negli anni, il festival ha ospitato artisti come Hunee, Joe Claussell, Dimitri From Paris, Max Cooper, Danilo Plessow, Donato Dozzi e molti altri. L’edizione 2025 ha ulteriormente rafforzato il profilo internazionale del progetto con una line-up che ha incluso, tra gli altri, Ellen Allien, Move D, Palms Trax e Bambounou, attirando pubblico da tutta Europa.

Vox Marmoris nasce da un collettivo di artisti carrarini attivi a livello internazionale, con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra linguaggi artistici e territorio, trasformando Carrara in un hub temporaneo di sperimentazione culturale.

In linea con questa visione, il festival lancia anche per il 2026 una open call rivolta ad artisti visivi, motion designer e digital artist. Durante il festival, i lavori selezionati verranno proiettati sulle monumentali superfici di marmo, trasformando la pietra in una superficie viva di luce e movimento.

Gli artisti interessati possono inviare i propri lavori a info@voxmarmoris.com e diventare parte del paesaggio.

Gli abbonamenti per entrambe le giornate e i biglietti singoli sono disponibili su DICE.

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