“Andy & Norman” a Novate con CGS-APS La Bottega del Colore

“ANDY & NORMAN” di Neil Simon, commedia in due atti
La commedia racconta le disavventure di Andy e Norman, due giornalisti squattrinati che
condividono un piccolo appartamento e cercano di portare avanti una rivista indipendente. Tra debiti, creditori insistenti e una padrona di casa alquanto eccentrica, la loro vita è già abbastanza complicata.
Tutto cambia con l’arrivo della nuova vicina, Sophie: bella, determinata e profondamente
patriottica. Norman se ne innamora perdutamente e tenta di conquistarla con risultati disastrosi, mentre Andy cerca di rimediare ai pasticci dell’amico.
Tra equivoci, gelosie e situazioni esilaranti, nasce un imprevedibile triangolo amoroso che
mette alla prova amicizia, ideali e sentimenti.
Una brillante commedia firmata da Neil Simon, maestro dell’umorismo teatrale americano
Personaggi e interpreti
Andy Mancini é Simone Spadari
Norman Gambino é Fabio Elli
Sophie Ross é Anna Cazzaniga
Signora Franca é Laura Lesmo
Regia
Simone Giudici
Segreteria
Simone Maltagliati
Scenografia
Gruppo scenografie de La bottega del Colore
Audio e luci
Edoardo Agostoni, Marco Vecchi
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