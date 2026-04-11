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“Andy & Norman” a Novate con CGS-APS La Bottega del Colore

Davide Falco
By Davide Falco
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“ANDY & NORMAN” di Neil Simon, commedia in due atti

Il Gruppo “Quelli del Tavolino” de La Bottega del Colore presenta
“Andy e Norman” di Neil Simon

La commedia racconta le disavventure di Andy e Norman, due giornalisti squattrinati che
condividono un piccolo appartamento e cercano di portare avanti una rivista indipendente. Tra debiti, creditori insistenti e una padrona di casa alquanto eccentrica, la loro vita è già abbastanza complicata.

Tutto cambia con l’arrivo della nuova vicina, Sophie: bella, determinata e profondamente
patriottica. Norman se ne innamora perdutamente e tenta di conquistarla con risultati disastrosi, mentre Andy cerca di rimediare ai pasticci dell’amico.

Tra equivoci, gelosie e situazioni esilaranti, nasce un imprevedibile triangolo amoroso che
mette alla prova amicizia, ideali e sentimenti.

Una brillante commedia firmata da Neil Simon, maestro dell’umorismo teatrale americano

Personaggi e interpreti

Andy Mancini é Simone Spadari

Norman Gambino é Fabio Elli

Sophie Ross é Anna Cazzaniga

Signora Franca é Laura Lesmo

Regia
Simone Giudici

Segreteria
Simone Maltagliati

Scenografia
Gruppo scenografie de La bottega del Colore

Audio e luci
Edoardo Agostoni, Marco Vecchi

Cinema Nuovo – Novate Milanese (Via Cascina del Sole 28)
Sabato 11 aprile 2026 – ore 21:00
 Domenica 12 aprile 2026 – ore 16:00
Biglietti:
Intero €10 | Ridotto (fino a 12 anni) €7

 

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