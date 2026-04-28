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Vintage Violence: parte da Cavenago Brianza, il tour estivo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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VINTAGE VIOLENCE,
VINTAGE VIOLENCE,

VINTAGE VIOLENCE, uno dei gruppi storici nel panorama del rock indipendente italiano, ripartono in tour per l’estate 2026.

La band, formata da Nicolò  Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarrista e autore dei testi), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria), racconta: «Questi sono solo i primi di una nuova serie di live che si aggiungono a quelli invernali, che ci hanno permesso di tornare ad abbracciare il nostro pubblico.
Anche questa volta la scaletta è stata scelta in gran parte dai fan attraverso il sondaggio realizzato a settembre che ha riportato live brani come “Paura dell’Islam” e “Comunione e Liberazione”.
Non mancheranno i vinili del nuovo EP “A Sentimento”, che saranno disponibili solo ai concerti, insieme a tante altre novità nel merchandising. Siamo davvero entusiasti anche perché per la prima volta suoneremo in Sardegna (alcuni di noi non ci sono mai stati): resteranno quindi solo 3 le regioni che ci mancano per poter dire di aver portato la nostra musica in tutta Italia!»

I VINTAGE VIOLENCE hanno pubblicato il 9 gennaio l’ EP A SENTIMENTO.

Composto da cinque canzoni pubblicate nel corso dei mesi, “A Sentimento” è considerato dalla band un vero e proprio album: Rocco Arienti, chitarrista e autore dei testi, racconta: «La tracklist contiene gli ultimi cinque brani che abbiamo scritto e fotografato in pieno una fase di vita artistica compatta e dotata di una sua naturale coerenza estetica. Per questo verrà anche stampato in vinile e a questo scopo ogni pezzo è stato rimasterizzato: per restituire, a chi ascolta, un “colore” definito e la stessa atmosfera che porteremo anche dal vivo.»

CALENDARIO DATE IN AGGIORNAMENTO:

2 MAGGIO CAVENAGO (MB) @ FESTA DEL PRIMO MAGGIO

9 MAGGIO CAGLIARI @ JESTER CLUB

16 MAGGIO LATINA @ SOTTOSCALA9

26 GIUGNO FONTANELICE (BO) @ FIUME DIVINO 

2 LUGLIO MONTE MARENZO (LC) @ SAN PAOL IN FEST

4 LUGLIO ALLERONA (TR) @ FESTA ALLEGRONA

18 LUGLIO AREZZO @ MENGO FESTIVAL

WWW.VINTAGEVIOLENCE.IT

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