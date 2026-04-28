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“Stand By Me” di Rob Reiner torna al cinema solo l’8, 9 e 10 giugno

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Dettagli allegato StandByMe_POSTER_ITA
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A 40 anni dall’uscita, STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE di Rob Reiner torna sul grande schermo in 4K solo l’8, 9, 10 giugno grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult.

L’elenco delle sale che programmeranno il film sarà a breve disponibile su nexostudios.it. Le prevendite apriranno a partire dal 14 maggio.

Tratto dal racconto “Il corpo” di Stephen King (incluso nella raccolta “Stagioni Diverse” del 1982), STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE (1986) racconta la storia di quattro amici di Castle Rock, il sensibile Gordie, il saggio Chris, l’esuberante Teddy e il timoroso Vern.

Quando vengono a sapere della scomparsa di un ragazzo poco più grande di loro, i quattro decidono di mettersi in cammino lungo i binari della ferrovia, attraversando i boschi dell’Oregon. Quella che inizia come un’avventura si trasforma presto in un’esperienza destinata a segnare per sempre la loro crescita e il passaggio dall’infanzia all’età adulta.

nexostudios.it.

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