FABRIZIO MORO è il vincitore della 1ª edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Lunedì 27 aprile, è uscito n digitale il nuovo album “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG), già disponibile in formato fisico CD, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata (https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradiniente-digital).

L’album contiene anche il brano inedito “NIENTE DA PERDERE”, in radio da venerdì 1° maggio.

Da oggi è online il video AI diretto da Claudio Zagarini e Federica Hegger: https://youtu.be/3Q5E1Cg2jyg.

“Non ho paura di niente” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro. Prodotte da Katoo, le canzoni contenute nel disco si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

Questa la tracklist dell’album: “Niente da perdere”, “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”.

Il vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata include anche la bonus track “Prima di domani” con IL TRE.

Sabato 2 maggio Fabrizio Moro sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per l’anteprima del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, che proseguirà da ottobre nei principali club italiani.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari, Roberto “Red” Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album.

Queste le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

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