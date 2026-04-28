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Fabrizio Moro è il vincitore della 1ª edizione di “Canzonissima”.

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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FABRIZIO MORO è il vincitore della 1ª edizione diCanzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Lunedì 27 aprile, è uscito n digitale il nuovo album “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG), già disponibile in formato fisico CD, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata (https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradiniente-digital).

L’album contiene anche il brano inedito “NIENTE DA PERDERE”, in radio da venerdì 1° maggio.
Da oggi è online il video AI diretto da Claudio Zagarini e Federica Hegger: https://youtu.be/3Q5E1Cg2jyg.

Non ho paura di niente” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro. Prodotte da Katoo, le canzoni contenute nel disco si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

 Questa la tracklist dell’album:Niente da perdere”, “Non ho paura di niente, Simone spaccia, Casa mia, Superficiali, In un mondo di stronzi, Comunque mi vedi, Sabato, Toglimi l’aria eScatole.

Il vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata include anche la bonus track “Prima di domani” con IL TRE.

Sabato 2 maggio Fabrizio Moro sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per l’anteprima del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, che proseguirà da ottobre nei principali club italiani.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari, Roberto “Red” Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album.

Fabrizio-Moro_Non-ho-paura-di-niente-live-2026
Fabrizio-Moro_Non-ho-paura-di-niente-live-2026

Queste le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026ROMA – Palazzo dello Sport
23 ottobre 2026PADOVA – Hall
24 ottobre 2026SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia
28 ottobre 2026MILANO – Fabrique
31 ottobre 2026VENARIA REALE (Torino) – Concordia
6 novembre 2026FIRENZE – Cartiere Carrara
7 novembre 2026BOLOGNA – Estragon
12 novembre 2026NAPOLI – Casa della Musica
13 novembre 2026MOLFETTA (Bari) – Eremo Club
15 novembre 2026CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it.

 RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

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