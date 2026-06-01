Tensione tra Russia ed Europa. Emergenza covid

Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’Islam.
A seguire, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’emergenza Covid.
In chiusura, spazio al caso Garlasco con gli ultimi sviluppi.
Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.
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