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lunedì, Giugno 1, 2026
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Tensione tra Russia ed Europa. Emergenza covid

Davide Falco
By Davide Falco
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NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA

Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’Islam.

A seguire, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’emergenza Covid.

In chiusura, spazio al caso Garlasco con gli ultimi sviluppi.

Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

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