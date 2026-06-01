“Impegno condiviso per salvare e rilanciare una storica eccellenza lombarda”

Il deputato di Fratelli d’Italia al tavolo del Mimit con i sindaci di Abbiategrasso e Cusago: “Difendere lavoro, produzione e futuro del territorio”

Nella giornata di oggi l’onorevole Umberto Maerna (membro della Commissione Attività Produttive della Camera) ha preso parte al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato alla crisi del Gruppo BCS, storica azienda di Abbiategrasso e della Lombardia simbolo della meccanizzazione agricola italiana. Al fianco del deputato anche i sindaci Cesare Nai (Abbiategrasso) e Gianmarco Reina (Cusago), a conferma della forte attenzione istituzionale verso il futuro occupazionale e produttivo dell’azienda.

Nel corso dell’incontro il Mimit ha confermato la massima attenzione sul percorso di risanamento dell’azienda, sottolineando la volontà di salvaguardare occupazione, continuità produttiva e know how industriale. Positivo anche il riscontro relativo alle diverse manifestazioni di interesse già emerse, segnale concreto del valore strategico di BCS per il comparto della meccanizzazione agricola italiana.

Il Ministero continuerà a seguire con costante impegno l’evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell’occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno.

“BCS rappresenta un patrimonio industriale, produttivo e occupazionale fondamentale per Abbiategrasso e la Lombardia- Dal tavolo odierno è emersa la volontà condivisa di non limitarsi a salvare l’azienda, ma di lavorare per il suo rilancio industriale. Continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo, in piena collaborazione con il Ministro Adolfo Urso, che desidero ringraziare per essersi prontamente attivato, le istituzioni locali e le parti coinvolte, affinché si possa garantire un futuro solido a una storica eccellenza dell’area metropolitana milanese e della Lombardia”, dichiara l’onorevole Umberto Maerna (Fdi).

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