“drop dead”, il singolo di Olivia Rodrigo dal 17 aprile

La cantautrice multi-platino e vincitrice ai GRAMMY Olivia Rodrigo ha annunciato l’uscita del primo singolo “drop dead” in arrivo il 17 aprile e tratto dal terzo album in studio, “you seem pretty sad for a girl so in love”, la cui pubblicazione è prevista per il 12 giugno in tutto il mondo.

L’album è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “SOUR” (certificato 2xPlatino in Italia) e “GUTS” (disco di Platino).

Con oltre 36 milioni di copie vendute con i suoi album in tutto il mondo, Olivia Rodrigo ha ricevuto 14 nomination ai GRAMMY®, tra cui quelle più importanti per “Miglior album dell’anno”, “Canzone dell’anno” e “Registrazione dell’anno” sia per “SOUR” che per “GUTS”.

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