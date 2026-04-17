Bollate: Caloriferi accesi fino al 30 aprile

Alla luce dell’andamento delle temperature nei prossimi giorni, il Comune informa che è possibile proseguire con l’accensione dei riscaldamenti, utilizzandoli il minimo indispensabile, fino al 30 aprile compreso.

L’ordinanza prevede l’accensione per un limite massimo di 7 ore giornaliere anche frazionate e una temperatura di 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

https://www.comune.bollate.mi.it