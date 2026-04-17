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Bollate: Caloriferi accesi fino al 30 aprile

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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caloriferi
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Alla luce dell’andamento delle temperature nei prossimi giorni, il Comune informa che è possibile proseguire con l’accensione dei riscaldamenti, utilizzandoli il minimo indispensabile, fino al 30 aprile compreso. 

L’ordinanza prevede l’accensione per un limite massimo di 7 ore giornaliere anche frazionate e una temperatura di 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

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