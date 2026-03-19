Top Utility 2026: Gruppo Cap vince il premio assoluto

Gruppo CAP, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane.

Il premio è stato conferito martedì a Milano nell’ambito della presentazione del XIV Rapporto Althesys “Cambiare per crescere”, ospitata a Palazzo Turati.

Il premio Assoluto viene attribuito all’azienda che ha registrato le migliori performance complessive tra le 100 maggiori utility italiane, sulla base di un ampio insieme di parametri che includono sostenibilità, efficienza operativa, solidità economico-finanziaria, innovazione e capacità di generare valore per il territorio. La giuria ha assegnato il riconoscimento con la seguente motivazione: «Il premio Top Utility Assoluto è conferito a un’organizzazione che ha conseguito buoni risultati in tutti gli ambiti, soprattutto dimostrando attenzione alla comunicazione con i clienti, alla sostenibilità, all’efficienza operativa e ai rapporti con il territorio in cui opera». Insieme a Gruppo CAP, tra le aziende finaliste per il premio Assoluto figuravano Alto Trevigiano Servizi, Iren, Marche Multiservizi, Silea.

Finalisti in tre categorie

Il successo di Gruppo CAP in questa edizione è rafforzato da un ulteriore risultato: oltre alla vittoria del premio principale, l’azienda è stata inserita nella cinquina finale di altre due categorie strategiche, il Top Utility Award ESG e il Top Utility Award Territorio & Comunità. Un traguardo che certifica la solidità del modello industriale di CAP, valorizzando da un lato l’impegno verso comunità e stakeholder, dall’altro la qualità del percorso di rendicontazione di sostenibilità, rafforzato dalla scelta di adottare volontariamente i criteri ESRS previsti dalla direttiva europea CSRD anche nell’attuale contesto di evoluzione normativa.

Innovazione e sostenibilità per guidare la transizione

In uno scenario caratterizzato da sfide sempre più complesse – dagli investimenti necessari per la modernizzazione delle infrastrutture alla transizione verso un’economia circolare, fino alla gestione degli impatti del cambiamento climatico – Gruppo CAP conferma come la crescita passi dalla capacità di evolvere e di costruire relazioni solide con tutti gli stakeholder.

«Ricevere il premio Assoluto nell’edizione dedicata al tema “Cambiare per crescere” ci riempie di orgoglio ed è il riconoscimento del lavoro di tutte le persone di Gruppo CAP», dichiara Yuri Santagostino, presidente esecutivo dell’azienda. «In un settore complesso come il nostro, innovazione tecnologica ed equilibrio finanziario devono procedere di pari passo con la cura del territorio e l’attenzione ai criteri ESG. Essere finalisti in tre categorie e ottenere il riconoscimento più prestigioso di questa XIV edizione dimostra che il nostro approccio integrato, basato su investimenti sostenibili e ascolto delle comunità, è la strada giusta per generare valore reale per il Paese».

Assegnato da Althesys, il premio Top Utility è considerato il principale riconoscimento nazionale per il settore dei servizi pubblici locali. Ogni anno analizza le performance delle maggiori utility italiane, mettendo in evidenza il ruolo strategico che queste aziende svolgono per la competitività del Paese e per il miglioramento della qualità della vita delle comunità.

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