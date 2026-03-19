Anteprima Fujifilm instax mini 13™, la fotocamera istantanea

FUJIFILM Europe GmbH, Imaging Solutions Division, annuncia oggi il debutto di instax mini 13™, l’attesissima erede del modello più iconico del brand.

La nuova mini 13 non è solo una fotocamera, è un invito ad esprimersi, a giocare con la luce e a catturare l’irripetibile con uno stile inconfondibile.

Estetica morbida, design pop, elegante logo argento metallizzato: mini 13 mantiene lo spirito giocoso della serie instax, ma con un design e colori rinnovati

La rivoluzione dell’autoscatto

La grande novità di instax mini 13 è l’introduzione della funzione autoscatto, con timer da 2 o 10 secondi. Che si tratti di un selfie di gruppo o uno scatto artistico a mani libere, potrai essere finalmente parte della tua stessa arte.

L’autoscatto può essere utilizzato anche con l’accessorio di regolazione dell’angolazione incluso nella confezione, che consente di posizionare facilmente la fotocamera per ottenere l’inquadratura perfetta.

L’iconicità della linea instax mini 13 mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso la linea mini una delle più amate:

• Modalità Close-Up per scatti ravvicinati.

• Specchio per selfie integrato accanto all’obiettivo.

• Esposizione automatica, che regola luminosità e flash in modo automatico.

Quando si utilizza la modalità Close-Up entra in funzione anche la correzione della parallasse, che allinea mirino e obiettivo per ottenere foto più centrate.

Il sistema di controllo automatico del flash garantisce inoltre immagini equilibrate sia in ambienti luminosi sia in condizioni di luce più bassa.

Un invito ad esprimere la creatività

“La nostra gamma mini rappresenta per molti utenti il primo incontro con la fotografia analogica”, ha dichiarato Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe “con instax mini 13 vogliamo incoraggiare le persone a sperimentare e divertirsi con la fotografia istantanea. La nuova funzione autoscatto offre ancora più libertà creativa e siamo curiosi di vedere come la nostra community racconterà i propri momenti “

Ecosistema instax: aggiornamenti per l’app instax UP!™

In occasione del lancio di instax mini 13, Fujifilm annuncia anche nuove e migliorate funzionalità per l’app gratuita instax UP!™.

L’app permette agli utenti di scansionare, archiviare e organizzare digitalmente le proprie foto instax, indipendentemente dal tipo di pellicola, fotocamera o stampante instax utilizzate.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, la nuova versione migliora la precisione della scansione riconoscendo le immagini rispetto agli sfondi o ad altri contenuti estranei, ottenendo scansioni più nitide e precise.

Presentata una nuova varietà di film

Insieme alla mini 13, verrà presentata una nuova pellicola mini Pastel Galaxy, caratterizzata da un divertente tema cosmico, con decorazioni lucide e scintillanti e colori rilassanti per aggiungere un tocco di freschezza alle foto instax™.

Colori e disponibilità

La nuova Fujifilm instax mini 13™ debutterà a fine giugno 2026 in queste tonalità:

Dreamy Purple

Frost Blue

Candy Pink

Lagoon Green

Clay White.

Contemporaneamente, saranno disponibili la pellicola mini instax™ Pastel Galaxy (pack da 10 scatti) e le custodie coordinate.

I prezzi di vendita saranno ufficializzati solo al momento dell’effettiva immissione sul mercato.

Per maggiori informazioni su instax

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