Milano: fino a domani è possibile candidarsi per prestare servizio ai seggi

Sono 951.417 le milanesi e i milanesi chiamati alle urne, compresi 3.377 neodiciottenni al voto per la prima volta, domenica 22 e lunedì 23 marzo per esprimersi sul referendum costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Oltre ai 367 seggi esteri, il Comune di Milano allestirà 1.249 sezioni in 162 scuole, per le quali Palazzo Marino dovrà reclutare 3.747 scrutatori e 1.249 presidenti di seggio.

C’è tempo fino a venerdì 20 marzo per presentare la propria candidatura online . In alternativa ci si può candidare recandosi presso l’Ufficio Elettorale di via Messina 52/54 oppure inviando una email a DSC.ElettoraleAlbi@comune.milano.it

Per potersi candidare è necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana. Per ricoprire l’incarico di presidente di seggio è inoltre richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In caso di chiamata a svolgere l’attività presso i seggi elettorali sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge in materia, che per questa consultazione elettorale è di 149,50 euro per i presidenti e di 119,60 euro per scrutatori e segretari. Per i seggi speciali, invece, i compensi sono di 90,85 euro e 60,95 euro, rispettivamente per presidenti e scrutatori.

È online sul sito del Comune di Milano la pagina dedicata al referendum dove è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti. Nella sezione “Dove voto”, inserendo il numero della tessera elettorale, è possibile conoscere il seggio di votazione.

Elettori ed elettrici devono presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale: coloro che l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, in una delle sedi anagrafiche o presso l’Ufficio Elettorale di via Messina 52.

L’Ufficio Elettorale e il salone centrale di via Larga 12 sono aperti straordinariamente da lunedì 16 a sabato 21 marzo dalle ore 8.30 alle 19, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15.

Orari prolungati anche per le sedi anagrafiche decentrate, che resteranno aperte straordinariamente sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 8.30 alle 17.

Dall’1 al 15 marzo il Comune di Milano ha erogato, tra sedi anagrafiche e ufficio elettorale, 13.469 tessere elettorali e rilasciato 12.853 carte di identità elettroniche.

L’Amministrazione, come per ogni consultazione elettorale, ha messo a disposizione delle persone più fragili il voto assistito e quello domiciliare. Per il primo sono state arrivate 163 richieste, per il secondo 76.

In occasione di questo appuntamento referendario, per la prima volta, ai seggi verrà adottato un registro unico, eliminando la distinzione fra maschi e femmine nelle liste elettorali, così come l’indicazione del cognome del marito per le donne coniugate.

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