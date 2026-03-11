Il Gruppo D’Amico alla 51ª edizione di “Foodex Japan”

Il Gruppo D’Amico parteciperà alla 51ª edizione di Foodex Japan, la principale fiera agroalimentare in Asia, in programma dal 10 al 13 marzo 2026 presso il centro fieristico Tokyo Big Sight, a Tokyo.

All’interno del Padiglione Italia (WEST Hall 2, Stand W2-K29-186), il Gruppo presenterà la propria eccellenza gastronomica, raccontata attraverso i suoi brand, D’Amico e Robo, ambasciatori del made in Italy.

Il Gruppo D’Amico: Un’eccellenza italiana con visione globale

Fondato nel 1968, il Gruppo D’Amico rappresenta una realtà consolidata nel settore delle conserve alimentari. L’azienda ha costruito nel tempo un’identità fondata su tradizione gastronomica italiana, innovazione e attenzione costante all’evoluzione dei mercati internazionali.

All’interno dello stand sarà protagonista anche Robo, marchio storico dedicato al canale Ho.Re.Ca e riconosciuto come Marchio Storico di Interesse Nazionale, dedicato a chef, ristoratori e operatori professionali che ricercano ingredienti selezionati e disponibilità costante tutto l’anno.

Tra le novità in fiera spicca la linea Crunchy, che offre texture croccanti e performance costanti, ideale per antipasti, insalate, piatti gourmet e creazioni contemporanee con un tocco distintivo.

Con una presenza in oltre 84 Paesi, il Gruppo D’Amico continua a investire nello sviluppo dei mercati esteri. Il Giappone, in particolare, rappresenta un contesto dinamico e attento alla qualità, dove il valore dell’autenticità italiana è riconosciuto e apprezzato.

L’appuntamento è quindi a Tokyo, Padiglione Italia, WEST Hall 2, Stand W2-K29-186, per conoscere da vicino l’offerta e le novità del Gruppo D’Amico.

