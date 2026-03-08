È uscito venerdì 6 marzo, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, il nuovo attesissimo quarto album di inediti della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES.

L’album, che vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl).

Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set.

Questa la tracklist dell’album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”:

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12. Carla’s Song

In partnership con American Express, sono aperti i pop-up shop KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., in 16 location nel mondo tra cui anche Roma, oltre alle città di Amsterdam, Atlanta, Berlino, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, Phoenix, Seattle, Sydney, Tokyo e Toronto.

A Roma, il pop-up store sarà aperto al pubblico fino a domenica in Via Vespasiano 48, con i seguenti orari:

Sabato 7 e domenica 8 marzo: 11:00–18:00 (con accesso anticipato Amex: 10:00–11:00)

I pop-up offriranno ai fan l’opportunità di vivere e celebrare dal vivo il nuovo album di Harry, attraverso attivazioni speciali e merchandising esclusivo

