Dopo “FIERA DELL’EST”, pubblicato insieme a RYEL e CIENNE, la giovane promessa del pop italiano Sofia Sole è pronta a dare il via a una nuova fase del suo percorso artistico con il singolo “DANNO COLLATERALE”, fuori ovunque venerdì 20 marzo.

Il brano si muove dentro quella zona fragile delle relazioni in cui due persone continuano ad amarsi ma non riescono più a trovarsi nello stesso punto. Le parole restano sospese, le discussioni diventano distanza e la città attorno finisce quasi per diventare un terzo protagonista della storia, amplificando le crepe e rendendo sempre più difficile proteggere l’intimità.

Non è una canzone sull’odio, ma sull’impossibilità di salvare una storia quando il mondo attorno, le proprie paure e l’orgoglio personale diventano più forti della relazione.

È il racconto di un amore che esiste ancora, ma che finisce per diventare il danno collaterale delle proprie fragilità.

Instancabile e prolifica, Sofia Sole sta continuando a scrivere musica per dare voce al caleidoscopico universo di parole, suoni e immagini che prendono forma nella sua mente creativa.

Con questo brano la cantautrice inaugura un nuovo percorso artistico che nasce proprio da quella frattura e si sviluppa come un filo teso che parte dalla fine di un amore per attraversare tutto quello che viene dopo: il vuoto, la nostalgia, le domande senza risposta.

Una rottura che fa male, ma che costringe a fermarsi, a togliere il rumore di fondo e a guardarsi dentro senza più distrazioni.

https://www.instagram.com/sofiaasole?igsh=MTZtc3k0cmdwc3g0ZQ==

https://open.spotify.com/intl-it/artist/7l4Os2z0JD7Lz8lKcBDdRO?si=wGYmwMngRIaSqs-ISXADSw

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