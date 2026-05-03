GIALAPPASHOW: Maria Chiara Giannetta affianca il Mago Forest alla conduzione

Si rinnova l’appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 4 maggio alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla co-conduzione troviamo questa settimana Maria Chiara Giannetta, tra i volti più amati del cinema e della fiction italiana. Al fianco del Mago Forest, Mara Chiara canta, balla ed è protagonista di gag esilaranti con gli ospiti.

Tra le guest star, Carlo Conti e Luca Argentero, che impreziosiscono con un cameo la nuova puntata della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; l’attore e regista Giampaolo Morelli ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani. Ospiti musicali, Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo, che si esibiscono con i Neri per Caso e il duo Sitar e Tabla in un mashup indi a metà tra “Norwegian wood” dei Beatles e “You really got me” dei The Kinks.

La sigla, che cambia di puntata in puntata, questa settimana è ispirata a “Momenti di gloria” con l’indimenticabile colonna sonora di Vangelis.

Per la prima volta Edoardo Ferrario porta in scena Aldo Cazzullo e il suo nuovo programma “Una giornata di merda”. Giulia Vecchio si sdoppia in Ema Stokholma, protagonista con il finto Gino Castaldo del nuovo cult Radio GialappaShow, e in Iva Zanicchi così come Toni Bonji è prima l”Avvocato d’Ufficio” e poi il “Demotivatore”. Doppia maschera anche per Stefano Rapone, protagonista del monologo delle Iene e poi nei panni di Arborio Corbellini.

Non mancano le serie più amate del GialappaShow: “Pechino Expresssss”, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Giovanni Vernia; “Storie male” di Maccio Capatonda; “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino; “Falserrimo”, con Gigi nei panni di Fabrizio Corona; “Ciak si rigira” con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli

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