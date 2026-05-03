Convenzione tessera mondodisabile.it e Il Barbiere Antonella

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia
Sconto del 10% sui servizi, tranne la piega.
Valido dal martedì al venerdì.
Parrucchiere uomo e donna
via Vittorio Veneto, 42 Bollate (Mi)
Informazioni: 02.3505126
Informazioni: 02.3505126
La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti
Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150
Altre Convenzioni su Dietro la Notizia