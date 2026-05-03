Convenzione tessera mondodisabile.it e Il Barbiere Antonella

Sconto del 10% sui servizi, tranne la piega.

Valido dal martedì al venerdì.

Parrucchiere uomo e donna

via Vittorio Veneto, 42 Bollate (Mi)

Informazioni: 02.3505126

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

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