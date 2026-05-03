21.5 C
Milano
domenica, Maggio 3, 2026
HomeCONVENZIONI
CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it e Il Barbiere Antonella

Davide Falco
By Davide Falco
0
102
il-barbiere-antonella
il-barbiere-antonella

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Sconto del 10% sui servizi, tranne la piega.
Valido dal martedì al venerdì.
Parrucchiere uomo e donna
via Vittorio Veneto, 42 Bollate (Mi)
Informazioni: 02.3505126

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia

il-barbiere-antonella
il-barbiere-antonella
il-barbiere-antonella
il-barbiere-antonella
Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
GIALAPPASHOW: Maria Chiara Giannetta affianca il Mago Forest alla conduzione
Articolo successivo
La SIGU ricorda J. Craig Venter, pioniere del sequenziamento del genoma umano
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy