La splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica cittadina, ospita il primo appuntamento di #INSIDE, il palinsesto di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza proposto dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in occasione della mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo.

La mostra, curata da Francesco Leone, Elena Lissoni e Fernando Mazzocca e in corso alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala fino al 6 aprile, è realizzata con il Patrocinio della Città di Milano e in partnership con la Bibliothèque nationale de France e propone un ampio confronto tra le due “capitali” artistiche dell’età napoleonica, Roma e Milano, entrambe proiettate verso l’Europa moderna ma al tempo stesso saldamente legate alla grandezza dell’antico.

Il concerto, in programma domenica 8 marzo, dal titolo Austerlitz e il salotto. La rivoluzione del quartetto, vede il Quartetto Rilke tracciare un percorso che dal salotto illuminato del Settecento conduce alla soglia del Romanticismo.

Un viaggio musicale che riflette le profonde trasformazioni di un’epoca in bilico tra l’eleganza consolatoria della forma classica e l’emergere di nuove, tempestose passioni, in cui la musica smette di essere semplice conversazione per diventare tensione espressiva e conflitto interiore.

Dal mondo raffinato e misurato di Luigi Boccherini fino alla forza dirompente di Ludwig van Beethoven, il quartetto d’archi si trasforma in uno spazio di sperimentazione e di rivelazione, segnando un passaggio irreversibile nella storia della musica occidentale.

Il concerto è previsto domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 09.30 del giovedì precedente il concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano

ed è organizzata da EquiVoci Musicali in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia – Milano. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien

Palazzo Marino in Musica

Suoni e battaglie nell’Europa napoleonica

Sala Alessi – Palazzo Marino

www.palazzomarinoinmusica.it

