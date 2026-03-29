A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 30 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 31 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata nord e Area di Servizio Bettole Est (km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 31 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per la direzione Piacenza da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Casei Gerola (km 49+950) per il successivo ingresso in A21 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Voghera.
Per lavori di manutenzione del Viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 30 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di installazione sistemi di rilevamento traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 31 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (km 30+644) e Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo (Km 21+431).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 31 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Serravalle Scrivia (km 84+496) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 31 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Quinto de’ Stampi (km 23+820) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.P.35 Mi-Ticinese (21+386) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico Gaggiano (km 14+962) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 Vigevano MI-Lorenteggio (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 2 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese (km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di ispezione delle barriere di sicurezza di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 30 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 31 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 direzione Venezia (km 3+630) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente S.S.36 V.le Zara (km 6+374) per il successivo ingresso in A4 allo svincolo Sesto San Giovanni / Cinisello Balsamo (A4, km 136+000).
A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Lunedì 30 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Bereguardo (km 0+592) e Carpana (km 2+000) da/per carreggiata sud (direzione Pavia). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti e successivi.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 31 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Casottole (km 2+759) e Torre d’Isola (km 4+063) da/per entrambe le carreggiate sud (direzione Pavia) e nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti e successivi.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 2 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.P.35 Casteggio (km 0+000) e l’interconnessione A54-A53 (km 5+266), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo dell’interconnessione A54-A53 (km 5+266).
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