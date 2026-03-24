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Rogoredo in Musica, XXI edizione 2026

Davide Falco
By Davide Falco
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Torna la pregiata Rassegna Internazionale di Musica Sacra – Rogoredo in Musica, giunta alla XXI edizione. Una tradizione che porta la grande musica classica e sacra nel Municipio 4.

La proposta si articola come un invito alla sacralità e alla profonda riflessione, attraverso pagine immortali di musica. Salirà sul palco un trio d’eccezione, formato da musicisti di caratura internazionale: Dominika Zamara (soprano), Raffaele Bertolini (clarinetto) e Donato Giupponi (organo). Il terzetto, formatosi in Polonia in occasione di un festival e ora attivo anche a Milano, ha riscosso una grande approvazione da parte del pubblico.

Il concerto rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla grande musica attraverso un percorso che unisce la qualità interpretativa degli artisti a melodie che attraversano varie epoche, dal Barocco al Romanticismo, con musiche di Vivaldi, Bellini, Albinoni, Franck, Boccherini.

Con il patrocinio del “Ministero della Cultura” e il “Municipio 4”

Una proposta mirata a incontrare gusti musicali diversi: un viaggio sonoro che attraversa
cinque secoli di storia musicale.

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