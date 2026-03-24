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Gruppo CAP: aggiornamento rete idrica Comune di Bollate

Davide Falco
By Davide Falco
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In relazione alle segnalazioni relative ad alterazioni del colore, dell’odore e del sapore dell’acqua nel Comune di Bollate, Gruppo CAP informa che il fenomeno è stato causato da una temporanea anomalia tecnica presso l’impianto di potabilizzazione di via Verdi, già individuata e risolta.

L’anomalia ha provocato in alcune zone del Comune la presenza di acqua dal colore giallognolo e alterazioni temporanee delle caratteristiche organolettiche, come odore o sapore, senza mai compromettere la sicurezza dell’acqua distribuita.

Per favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni, sono in corso interventi di spurgo diffuso su tutta la rete idrica comunale, con squadre operative impegnate sul territorio nel flussaggio degli idranti.

Le attività proseguiranno fino al completo ripristino delle normali condizioni di servizio. Entro la serata è previsto il ritorno dell’acqua alla consueta limpidezza. In via precauzionale, si consiglia ai cittadini di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti qualora dovessero ancora riscontrare temporanee alterazioni.

I cittadini possono continuare a segnalare eventuali ulteriori anomalie attraverso il numero verde del pronto intervento 800 175 571.

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