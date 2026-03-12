Rho in festa per i 150 anni della Milano-Torino: partenza il 18 marzo

Per il quarto anno consecutivo la Milano-Torino, storica classica di ciclismo organizzata da RCS Sport con Crédit Agricole, partirà da Rho. Mercoledì 18 marzo 2026 la gara, che quest’anno compie 150 anni, prenderà il via dal cuore della città, con lo start dato dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessora allo Sport Alessandra Borghetti.

Nel 1876 Paolo Magretti percorse i 150 chilometri della prima edizione in 10 ore e 9 minuti, a 150 anni di distanza la Milano-Torino continua a rappresentare una delle corse più ambite. L’edizione numero 107, con arrivo a Superga, coinvolge tutte le squadre di ciclismo più importanti e campioni come Thomas Pidcock, Simon Yates, Isaac Del Toro, Alberto Bettiol e Davide Ballerini.

La corsa è stata presentata il 3 marzo in una delle sale del Museo del Cinema di Torino. Sono intervenuti Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events; Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema; Alessandra Borghetti, Assessore del Comune di Rho; Domenico Carretta, Assessore allo Sport del Comune di Torino; Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, e Davide Cassani, vincitore dell’edizione 1991.

La città di Rho, come sempre, sarà particolarmente coinvolta. Il trofeo di questa edizione numero 107 sarà esposto alla sede del Crédit Agricole in via Mascagni 1 il 12 e 13 marzo. Lunedì 16 marzo sarà esposto all’ingresso del Municipio di piazza Visconti per selfie e foto degli appassionati: l’ingresso è previsto dalle 8.30 alle 12.30, orario di apertura del palazzo comunale.

Per la partenza del 18 marzo RCS Sport ha messo a disposizione dei commercianti rhodensi palloncini rossi e blu per vestire Rho dei colori della gara e il Comune lancia l’ormai tradizionale concorso vetrine sul tema “Buon compleanno Milano-Torino!”. Saranno premiate con targhe dedicate all’evento le tre vetrine più originali. Il primo classificato riceverà un abbonamento per dodici ingressi alla piscina del Molinello donato da M.G.M. Sport Srl. I commercianti interessati possono inviare la foto della vetrina a comunicazione@comune.rho.mi.it entro lunedì 16 marzo 2026 indicando nell’oggetto “CONCORSO VETRINE MITO 2026”.

Il 18 marzo il quartier tappa sarà allestito a Villa Burba, punto di riferimento per i team delle diverse squadre e per la stampa che seguirà l’evento sportivo.

In piazza San Vittore, dove verrà montato il palco e sarà allestita l’area dedicata agli ospiti, ci saranno 600 bambini delle scuole locali pronti a fare il tifo per tanti campioni, esporranno i loro cartelli di auguri alla corsa più amata e riceveranno una merenda offerta da Citterio. Ospite speciale Riccardo Lorello, bronzo olimpico di speed skating ai recenti Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, forse accompagnato da altri atleti olimpici. Un drone riprenderà dall’alto le strade su cui sfileranno i corridori, garantendo a Rho grande visibilità.

Una ordinanza della Polizia Locale (aggiornata sul sito comunale) precisa tutte le variazioni viabilistiche necessarie per consentire un ordinato svolgimento della partenza e il passaggio dei corridori lungo le strade.

Sono previsti, in sintesi:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in piazza SAN VITTORE, Via GARIBALDI, Via MILANO, Via CASTELLI FIORENZA, Via MATTEOTTI, Via MADONNA, C.so EUROPA, Via MATTEI, Via PREGNANA, Via BIXIO, PONTE LUCERNATE, Via MAGENTA.

A partire dalle ore 11.00 è prevista la sospensione temporanea della circolazione, almeno 30 minuti prima rispetto agli orari indicati in crono-tabella, dal passaggio dell’automezzo di “Inizio gara ciclistica” seguito dal primo motoveicolo dell’organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina gialla, fino al passaggio dell’automezzo di “Fine gara ciclistica” e, in ogni caso, non prima del transito dell’ultimo motoveicolo dell’organo di polizia stradale identificato con bandierina verde. La sospensione della circolazione avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l’arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti;

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, nelle vie SERRA, L.go KENNEDY, Via POME’, Via ASILO, Via MADONNA (tratto SERRA – SAN VITTORE), piazza VISCONTI, Via REDIPUGLIA, a partire dalle ore 8.45 a fine gara, e comunque in base alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Polizia Locale. Nelle strade cittadine intersecanti Piazza SAN VITTORE, Via GARIBALDI, Via MILANO, Via CASTELLI FIORENZA, Via MATTEOTTI, Via MADONNA, C.so EUROPA, Via MATTEI, Via PREGNANA, Via BIXIO, PONTE LUCERNATE, Via MAGENTA, avranno luogo le limitazioni al transito veicolare in funzione delle necessità viabilistiche, della sicurezza della circolazione

E’ inoltre fatto obbligo:

 ai pedoni di non attraversare la strada durante il passaggio della manifestazione;

 ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, presentì sulle strade e nelle adiacenze del percorso di provvedere alla loro attenta custodia.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 6.00 alle ore 13.00 del giorno 18/03/2026, su tutte le strade interessate al percorso di gara (Piazza SAN VITTORE, Via GARIBALDI, Via MILANO, Via CASTELLI FIORENZA, Via MATTEOTTI, Via MADONNA, C.so EUROPA (tratto Via Lainate-Via Mattei ambo i lati), Via MATTEI, Via PREGNANA, Via BIXIO, PONTE LUCERNATE, Via MAGENTA), via SERRA (tratto C.so EUROPA- Via MADONNA ambo i lati, compreso parcheggio lato C.so Europa e parcheggio lato Martiri della Libertà) e L.go KENNEDY

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 20.00 del 17/03/2026 alle ore 13.30 del giorno 18/03/2026 nei seguenti parcheggi : Via BERSAGLIO, Via SERRA, Via REDIPUGLIA, Via GIORGETTI, Via GOGLIO (antistante Polizia Locale), Via MACHIAVELLI (entrambi i lati), Via GARIBALDI (park Meda-Garibaldi);

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 17.00 del 17/03/26 alle ore 16.00 del giorno 18/03/2026 in L.go DON RUSCONI e in P.zza SAN VITTORE;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del giorno 17/03/26 nel parcheggio di C.so Europa adiacente a Villa Burba-Via dei Cornaggia (solo il lato verso C.so Europa).

Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell’evento, è temporaneamente interdetto l’accesso e l’uscita dalle proprietà laterali carrabili raggiungibili normalmente dalle strade interessate dal percorso. Il tratto di affluenza al luogo di partenza verrà delimitato da transenne e reso accessibile ai soli concorrenti.

