Giornata del Fiocchetto Lilla, in aula all’università di Pavia

Il 15 marzo di ogni anno, in tutta Italia, si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla, una ricorrenza nata per fare luce sui disturbi del comportamento alimentare attraverso diverse iniziative ed eventi di sensibilizzazione e di riflessione che si svolgono lungo tutto il territorio nazionale.

Rappresenta un momento di impegno collettivo, ma anche un messaggio di speranza, ascolto e supporto per chi sta affrontando queste problematiche.

In occasione di questa data la Fondazione Mondino IRCCS in collaborazione con l’Università di Pavia e con il patrocinio del Comune di Pavia organizza un evento aperto a tutta la popolazione a scopo divulgativo, educativo e preventivo in programma domenica 15 marzo dalle ore 14 presso l’Aula Disegno e l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (ingresso da Piazza Leonardo da Vinci).

Nei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) il corpo diventa spesso il luogo privilegiato in cui si esprimono emozioni, conflitti e vissuti interiori difficili da comunicare con le parole. La giornata nasce con l’obiettivo di partire da forme artistiche che coinvolgono il corpo (come moda, danza, pittura, fotografia) per trasmettere un messaggio positivo in cui corpo e mente possano integrarsi, favorendo un dialogo interdisciplinare tra arte e psicologia capace di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

L’iniziativa intende valorizzare l’importanza, soprattutto in età evolutiva, di una attenzione che sia rivolta all’individuo nella sua totalità per prevenire i DNA, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza sociale e istituzionale.

Il programma si apre nel primo pomeriggio (ore 14) con l’inaugurazione di una mostra artistica realizzata con la collaborazione dell’artista visiva Margherita Paoletti insieme a ragazze e ragazzi delle scuole e delle strutture terapeutiche per DNA della Fondazione, seguita dai saluti istituzionali e da un’introduzione scientifica a cura di Renato Borgatti, Direttore dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile e Professore Ordinario dell’Università di Pavia.

A seguire, sarà presentato lo spettacolo “Fluendo” della A.S.D. Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche, una performance che utilizza il corpo e il movimento come strumenti espressivi per raccontare il rapporto con l’identità, il controllo, la fragilità e la trasformazione, temi centrali nei disturbi alimentari.

Successivamente, una tavola rotonda multidisciplinare, moderata da Cristina Colli giornalista di Milano Pavia TV, vedrà il confronto tra ricercatori, professionisti della salute mentale, dell’arte, della cultura, della danza e delle istituzioni. Interverranno psicologi, neuropsichiatri infantili, artiste, progettisti culturali e rappresentanti dell’amministrazione pubblica, con l’intento di offrire punti di vista complementari e stimolare una riflessione condivisa sul ruolo della comunità nella prevenzione dei DNA.

Il cuore dell’evento sarà la possibilità per tutti i presenti di partecipare a un laboratorio di espressione artistica aperto alla cittadinanza, condotto dalle terapiste della riabilitazione psichiatrica della Fondazione Mondino e della Mondino Community Care in collaborazione con tirocinanti dell’Accademia di Brera e con Margherita Paoletti. Il laboratorio rappresenta uno spazio esperienziale e inclusivo, dove sanitari e artisti lavoreranno insieme affinché l’arte diventi uno strumento di espressione e connessione a scopo preventivo.

Attraverso questo evento, l’Università di Pavia e la Fondazione Mondino IRCCS intendono rafforzare il proprio impegno nella promozione della salute mentale, favorendo una cultura della cura che integri scienza, arte e partecipazione sociale.

L’evento è sponsorizzato Riso Scotti Snack, realtà del territorio impegnata nella diffusione di una cultura dell’alimentazione equilibrata e responsabile, che ha scelto di sostenere l’iniziativa riconoscendone il valore sociale e l’importanza nel favorire informazione, prevenzione e consapevolezza. La giornata ha il patrocinio del Comune di Pavia e di ATS Pavia, con la collaborazione dell’Associazione Abbracci d’Amore, la community la Trama dei Diritti, la Rete dei partner di Settimana Lilla, l’Associazione Il Filolilla e ASD Kirkes Piccola scuola di arti acrobatiche.

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla nasce nel 2012 per volontà di Stefano Tavilla, padre di Giulia, una ragazza scomparsa a causa della bulimia proprio il 15 marzo. Nel 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne sancisce l’istituzione ufficializzandola come “Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare”.

Martina Maria Mensi – Neuropsichiatra Infantile Fondazione Mondino IRCCS, Mondino Community Care e Ricercatrice Università di Pavia

«L’idea di organizzare questa giornata nasce dalla visione di un video di Monica Lardera, art director di WunderCamera, in cui diversi artisti raccontano la propria storia a partire dal corpo, senza timore di mostrare anche il lato più oscuro, ma scegliendo anzi di metterlo in luce e valorizzarlo. È un messaggio profondamente affine a quello che, come clinici, desideriamo trasmettere ai giovani di oggi: la diversità può trasformarsi in unicità e renderci speciali, proprio come un’opera d’arte. Anche le fragilità che spesso cerchiamo di nascondere possono diventare punti di forza, se riconosciute e accolte» Luca Capone – Psicoterapeuta Fondazione Mondino IRCCS e Mondino Community Care

«Il progetto ha la sua importanza perché esplora il corpo come spazio in trasformazione, dove identità, percezione e disagio si intrecciano. Attraverso l’arte, le criticità legate alla corporeità diventano linguaggi per raccontarsi e resistere ai modelli imposti. Il corpo emerge così non come problema da correggere, ma come opera viva, in continuo divenire. Il corpo diventa un cantiere in cui si costruiscono modelli di crescita differenti, sempre più legati ad un mondo digitale in cui il corpo può diventare alieno, la pelle confine e l’arte fungere da bussola per orientarsi al meglio nel processo della crescita» Gianni Bonelli – Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS

«La Giornata del Fiocchetto Lilla rappresenta per noi non solo un momento di sensibilizzazione, ma un’assunzione concreta di responsabilità verso le persone e le famiglie che vivono i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Come Fondazione Mondino IRCCS sentiamo il dovere di promuovere una cultura della cura che metta al centro la persona nella sua globalità, integrando competenze cliniche, ricerca scientifica e linguaggi espressivi capaci di parlare soprattutto ai più giovani. Fare rete con il territorio e con Università di Pavia significa rafforzare un impegno condiviso: prevenire, intercettare precocemente e accompagnare con professionalità e umanità chi affronta queste fragilità».

