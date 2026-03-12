Cango Cantieri Goldonetta, il 13 e 14 marzo

Kinkaleri Some Dances on Dickfaces, progetto e realizzazione Kinkaleri /Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco con Samira Cogliandro, Marco Fichera, Matteo Marongiu, Stefano Roveda organizzazione, promozione Lucia Guida, Serena Trinchero produzione KLm collaborazione alla produzione Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango (Firenze) con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Ispirandosi all’immaginario onirico de Il Giardino delle delizie di Bosch, Kinkaleri è in scena a Cango/Firenze, in prima assoluta, con Some dances on dickfaces, una ricerca profonda

sull’incontro con l’altro. Lo spettacolo, in prima assoluta, celebra il corpo come soglia del desiderio e ogni creatura nella sua unicità, trasformando il palcoscenico in uno spazio dove la diversità genera ricchezza e bellezza.

«Una scommessa, una ricerca e un incontro con i corpi degli altri, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia. Un inno fuori dal tempo, una ricerca. Non una ripiegatura, ma un rilancio verso l’essenza dell’umano cercando di non confonderlo con l’efficienza, la produzione di un senso funzionale, le rivoluzioni passate. In questo senso lo studio del trittico del pittore fiammingo diventa una vera esplorazione, un safari popolato da tutte le creature, viventi ed immaginarie, con la stessa intenzione di scoperta e vicinanza, di apertura avventurosa nell’accoglienza immaginifica di un mondo come Eden, non più perduto nella colpa ma danzante, individuale e collettivo, nell’ebrezza dell’esperienza.

SDOD, danzare sulle dickfaces, diventa un modo per ribadire che ad ogni corpo deve essere

concesso l’accesso al desiderio da condividere, che ognuno è simultaneamente l’altro, che ogni creatura nella sua unicità ha la pretesa di esistere per la sua natura, coltivando il rispetto, la relazione, la cura, la bellezza di ogni forma generata dal contatto delle forme del vivente.

Sull’orlo del disastro umano, del linguaggio, del pensiero, sull’orlo di una intelligenza che non evolve nonostante l’evidenza di una necessità, non possiamo far altro che tenere fisso lo sguardo sul corpo antico, dimenticato e inesplorato nella sua libera presenza». (Kinkaleri)

Informazioni

Cango Cantieri Goldonetta, Via Santa Maria 23-25, Firenze (FI)

prezzi intero 15 euro – ridotto prima under 25 (13 marzo) 5 euro

Email biglietteriacango@gmail.com – Tel. +39 055 8022525 – Whatsapp +39 331

2922600-

www.virgiliosieni.com

