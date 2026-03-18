Dopo tre giorni di musica, danze e brindisi che hanno riempito lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) di verde e di entusiasmo, l’ottava edizione di Spirit of Ireland si è confermata ancora una volta uno degli appuntamenti più amati della stagione.

Il locale di via Bovisasca ha accolto centinaia di persone tra concerti, workshop di danze irlandesi, spettacoli e sapori arrivati direttamente dall’isola di smeraldo, trasformandosi per un intero weekend in un piccolo angolo d’Irlanda nel cuore di Milano.

L’energia della festa di San Patrizio non si spegne però con la fine dell’evento: allo Spirit la musica continua ogni sera con un nuovo calendario di appuntamenti che, come sempre, mescola generi, atmosfere e tradizioni diverse.

MERCOLEDÌ 18 MARZO

ore 22.00 – Cristal con Quartetto Marcucci

Biglietto di ingresso 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi cena.

Dalle 21.30 la pista si accende con la milonga e la selezione musicale di LulAmiao DJ, mentre la musica dal vivo è affidata al Quartetto Marcucci, formazione nata all’interno dell’Orchestra Tipica Marcucci e attiva dal 2006. Con bandoneón, violino, contrabbasso e pianoforte, il quartetto propone un repertorio che attraversa tutta la storia del tango: dai pionieri degli anni Venti come Arolas, Villoldo e Matos Rodríguez, ai grandi evoluzionisti degli anni Trenta e Quaranta, fino ai maestri degli anni Cinquanta, con arrangiamenti firmati da Alfredo Marcucci.

GIOVEDÌ 19 MARZO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con Emilio e gli Ambrogio

Ingresso gratuito.

Band nata nel 2007 con l’obiettivo di riscoprire e raccontare il teatro-canzone attraverso i suoi grandi protagonisti. Nel loro repertorio rivivono le canzoni di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e di molti altri autori che hanno dato voce alla Milano più ironica, poetica e autentica.

VENERDÌ 20 MARZO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Mary & The Quants

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

La band milanese, ispirata ai favolosi anni Sessanta e protagonista del programma “Sessanta mi dà tanto” su Spiritophono, porta sul palco un repertorio che attraversa il beat e il pop di quell’epoca con energia e spirito festoso. Dopo il concerto, la serata continua con il dj set anni 70-80-90 in vinile di Mariano Rano.

SABATO 21 MARZO

ore 22.30 – Holy Swing Night con Ferrario-Mecca Swing Quintet

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Protagonista della serata è il clarinettista comasco Alfredo Ferrario, tra i più importanti interpreti del jazz tradizionale in Italia, affiancato dal giovane trombettista Cesare Mecca e da una formazione di musicisti di grande esperienza. Il concerto è un omaggio allo swing degli anni Trenta e Quaranta, con un repertorio perfetto per chi ama ballare e lasciarsi trascinare dal ritmo dell’early jazz.

DOMENICA 22 MARZO

ore 12.30 – apertura porte per il pranzo

Prenotazioni su https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Roberto Beggio’s Old Style Jazz 4tet

Ingresso gratuito.

Il consueto appuntamento domenicale trasforma il locale in un angolo di New Orleans, in un concerto che profuma di swing e tradizione.

ore 18.30 – concerto di Laura Fedele & Heggy Vezzano

Ingresso gratuito.

Laura Fedele, cantante, pianista, autrice e performer dalla carriera ricchissima – dodici album pubblicati e numerosi concerti in Italia e all’estero – si unisce al chitarrista Heggy Vezzano, musicista raffinato che ha collaborato con importanti artisti del panorama blues internazionale. Insieme propongono un concerto che attraversa le molte sfumature del blues, tra soul ballad, brani venati di rock e composizioni originali.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Veronica sbergia quartet

Ingresso gratuito.

La cantante torna sul palco dello Spirit con uno spettacolo speciale dedicato alle “Bawdy Black Pearls”, le straordinarie donne che hanno rivoluzionato la storia del blues negli anni Venti e Trenta. Insieme a Max De Bernardi alla chitarra, Simone Scifoni al pianoforte e Lino Muoio al mandolino, Veronica Sbergia riporta in vita un repertorio irriverente, ironico e potente, capace ancora oggi di sorprendere e coinvolgere il pubblico.

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