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“Agonia”: nuovo album di inediti di Chiello, dal 20 marzo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Artwork-AGONIA_chiello
Artwork-AGONIA_chiello

Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) “AGONIA”, il nuovo album di CHIELLO. Attivo il pre-order https://island.lnk.to/AGONIA.

L’album contiene TI PENSO SEMPRE (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

La copertina di “AGONIA” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccoltaHouse Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani.

Chiello_ph_Nima_Benati.

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Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine. Le sue fotografie ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo suggerita, il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio.

Immagini, capaci di evocare una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico.

Restituendo una bellezza fragile, discreta e profondamente emotiva. AGONIA dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva.

Questa la tracklist diAGONIA”:

  1. A TESTA ALTA
  2. VULCANO
  3. SALVAMI DA ME STESSO
  4. TI PENSO SEMPRE
  5. POLYNESIAN VILLAGE
  6. DESATURARSI
  7. LUPO
  8. GLI SPETTRI E LE PAURE
  9. SPERO ALMENO
  10. SCARLATTA
  11. STO ANDANDO VIA

    Chiello presenterà il nuovo album al pubblico con un instore tour:

– 20 marzo – MILANO – Mondadori Duomo – ore 16.00

– 24 maro – ROMA – Discoteca Laziale – ore 16.00

Il cantautore, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi(Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, torna sul palco con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità.

ostAnnuncioTour-chiello-Agonia_
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Questo il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA
19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA
21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE
22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA
28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO
29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chielloclubtour2026.

https://www.instagram.com/chiello_fsk/
https://www.tiktok.com/@roccomodello99

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