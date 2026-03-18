Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) “AGONIA”, il nuovo album di CHIELLO. Attivo il pre-order https://island.lnk.to/AGONIA.
L’album contiene “TI PENSO SEMPRE” (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.
La copertina di “AGONIA” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani.
Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine. Le sue fotografie ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo suggerita, il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio.
Immagini, capaci di evocare una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico.
Restituendo una bellezza fragile, discreta e profondamente emotiva. AGONIA dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva.
Questa la tracklist di “AGONIA”:
- A TESTA ALTA
- VULCANO
- SALVAMI DA ME STESSO
- TI PENSO SEMPRE
- POLYNESIAN VILLAGE
- DESATURARSI
- LUPO
- GLI SPETTRI E LE PAURE
- SPERO ALMENO
- SCARLATTA
- STO ANDANDO VIA
Chiello presenterà il nuovo album al pubblico con un instore tour:
– 20 marzo – MILANO – Mondadori Duomo – ore 16.00
– 24 maro – ROMA – Discoteca Laziale – ore 16.00
Il cantautore, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, torna sul palco con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità.
Questo il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:
16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA
19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA
21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE
22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA
28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO
29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)
I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chielloclubtour2026.
https://www.instagram.com/chiello_fsk/
https://www.tiktok.com/@roccomodello99
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia