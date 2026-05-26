Novate dice sì ad IA, ma con regole chiare e responsabilità

L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente anche negli uffici del Comune di Novate Milanese, senza automatismi né delega incondizionata alla macchina: il principio adottato dall’amministrazione è netto, l’IA deve aiutare chi lavora nel pubblico, non sostituirlo.

La Giunta comunale ha approvato un articolato protocollo che disciplina le modalità con cui i dipendenti potranno utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale nelle attività quotidiane: dalla redazione di atti e documenti alla ricerca normativa, fino al supporto ai servizi informativi rivolti ai cittadini.

L’obiettivo è duplice: innovare la macchina comunale e, al contempo, garantire sicurezza, trasparenza e piena tutela dei dati personali.

Il protocollo introduce strumenti autorizzati e sottoposti a controllo interno, formazione obbligatoria per tutto il personale coinvolto, norme precise e trasparenti sull’utilizzo dei sistemi di IA, controlli sistematici sulla privacy e sulla sicurezza informatica e sistemi di tracciabilità per prevenire usi impropri o non autorizzati.

Il documento stabilisce inoltre un punto fermo: nessun atto amministrativo potrà essere adottato automaticamente da un sistema di IA senza il controllo di un funzionario; la responsabilità della decisione finale rimane sempre in capo alla persona.

Tra i possibili sviluppi previsti dal piano figura anche l’introduzione di assistenti virtuali pensati per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi e alle informazioni comunali, semplificando il rapporto tra l’Amministrazione e i suoi abitanti.

Con questo progetto Novate Milanese si colloca tra i primi Comuni italiani ad aver adottato una disciplina organica sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione, anticipando le future normative europee e nazionali di riferimento.

“L’Intelligenza Artificiale non deve fare paura – spiega l’assessore con delega ai Servizi Informatici, Matteo Silva – ma va governata con responsabilità. Abbiamo scelto di non inseguire la tecnologia senza regole, vogliamo invece usarla bene, per semplificare il lavoro degli uffici, migliorare i servizi e liberare tempo da dedicare alle persone”.

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