In occasione della Festa della Donna, il cantautore PIERO SIDOTI pubblica l’8 marzo il brano e il videoclip di “SPOSA” (Egea Music).
Con un tono ironico e teatrale, il brano racconta la storia di una donna che smaschera il suo “principe azzurro”, ribaltando gli stereotipi della favola romantica.
Tra baciamani, rose e situazioni volutamente grottesche, la protagonista mette in discussione l’idea tradizionale di galanteria e mostra che l’indipendenza non nasce dai gesti simbolici, ma dalla consapevolezza di sé.
“Sposa” si muove nelle sonorità intense e teatrali tipiche del teatro-canzone, diventando un manifesto contemporaneo contro le dinamiche di possesso e paternalismo.
Il videoclip in bianco e nero mostra la donna attraversare epoche diverse in un percorso simbolico verso la propria indipendenza e realizzazione, trasformandosi da compagna accanto a un uomo apparentemente perfetto a padrona della scena, mentre la figura maschile perde il suo ruolo dominante.
