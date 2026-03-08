16.1 C
MUSICA

Piero Sidoti: “Sposa”, brano e videoclip pubblicato in occasione dell’8 marzo

In occasione della Festa della Donna, il cantautore PIERO SIDOTI pubblica l’8 marzo il brano e il videoclip diSPOSA” (Egea Music).
Attivo il pre-save: https://link.egeamusic.com/6iZQ

Con un tono ironico e teatrale, il brano racconta la storia di una donna che smaschera il suo “principe azzurro”, ribaltando gli stereotipi della favola romantica.

Tra baciamani, rose e situazioni volutamente grottesche, la protagonista mette in discussione l’idea tradizionale di galanteria e mostra che l’indipendenza non nasce dai gesti simbolici, ma dalla consapevolezza di sé.

Sposa” si muove nelle sonorità intense e teatrali tipiche del teatro-canzone, diventando un manifesto contemporaneo contro le dinamiche di possesso e paternalismo.

Il videoclip in bianco e nero mostra la donna attraversare epoche diverse in un percorso simbolico verso la propria indipendenza e realizzazione, trasformandosi da compagna accanto a un uomo apparentemente perfetto a padrona della scena, mentre la figura maschile perde il suo ruolo dominante.

https://www.pierosidoti.it/
https://www.instagram.com/pierosidoti/?hl=it https://www.facebook.com/pierosidoticantautore/?locale=it_IT

