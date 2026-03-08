MTM Teatro Litta: “Inadeguato”, dal 20 marzo

Dal primo giorno di scuola alle prime esperienze di lavoro. Dal rapporto con la propria fisicità a quello complicato con “il divino”, passando per la relazione con il resto del mondo.
Quante volte nella vita ci siamo sentiti inadeguati rispetto a qualcosa o qualcuno?
Chissà se un attore prova lo stesso sentimento. Chissà se sotto la maschera del personaggio, giù dal palcoscenico, terminati gli applausi, anche gli attori fanno i conti con le proprie paure, le ansie, le aspettative e cedono arrendevolmente alla sensazione di inadeguatezza.
Un flusso di parole ironico per raccontare quella sensazione di non essere mai veramente all’altezza, per arrivare alla fine a porsi la domanda più importante: è davvero indispensabile lottare contro questa sensazione o c’è una forza (e una bellezza) anche nel non rispondere a determinati standard, nel non adeguarsi a qualcosa o a qualcuno, nell’accettare di essere fieramente e consapevolmente inadeguati?
Al pubblico l’ardua sentenza.
MTM Teatro Litta – dal 20 al 22 marzo 2026
INADEGUATO
di Cinzia Spanò e Nicola Stravalaci
regia Cinzia Spanò
con Nicola Stravalaci
