MTM Teatro Litta: “Inadeguato”, dal 20 marzo

Dal primo giorno di scuola alle prime esperienze di lavoro. Dal rapporto con la propria fisicità a quello complicato con “il divino”, passando per la relazione con il resto del mondo.

Quante volte nella vita ci siamo sentiti inadeguati rispetto a qualcosa o qualcuno?

Chissà se un attore prova lo stesso sentimento. Chissà se sotto la maschera del personaggio, giù dal palcoscenico, terminati gli applausi, anche gli attori fanno i conti con le proprie paure, le ansie, le aspettative e cedono arrendevolmente alla sensazione di inadeguatezza.

Un flusso di parole ironico per raccontare quella sensazione di non essere mai veramente all’altezza, per arrivare alla fine a porsi la domanda più importante: è davvero indispensabile lottare contro questa sensazione o c’è una forza (e una bellezza) anche nel non rispondere a determinati standard, nel non adeguarsi a qualcosa o a qualcuno, nell’accettare di essere fieramente e consapevolmente inadeguati?

Al pubblico l’ardua sentenza.

MTM Teatro Litta – dal 20 al 22 marzo 2026

INADEGUATO

di Cinzia Spanò e Nicola Stravalaci

regia Cinzia Spanò

con Nicola Stravalaci

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia