Piazza Visconti e Palazzo Municipale per le Giornate FAI

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le “Giornate FAI di Primavera”, giunte alla loro 34° edizione. Dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani – nel primo fine settimana di primavera – di “riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono”.

La nuova Piazza Visconti e il Palazzo Municipale di Rho, inaugurato nel 1931, saranno tra i beni aperti da visitare. A fare da ciceroni saranno studenti del liceo Rebora che si sono preparati nei giorni scorsi con l’aiuto della Biblioteca Popolare di Rho, custode delle memorie cittadine, e del Tourist Infopoint.

Accompagneranno i visitatori nelle diverse sale del Palazzo e racconteranno la storia di piazza Visconti a partire dai recenti ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori di riqualificazione. Un modo per ricordare il passato della città, a partire dal cardo e decumano di epoca romana, e valorizzare il nuovo assetto della centralissima piazza, che farà memoria dei reperti con appositi arredi.

Le visite sono previste sabato 21 marzo e domenica 22 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30.

Ogni visita dura circa un’ora e non è necessaria prenotazione. Il palazzo è accessibile, dal cortile posteriore, a persone con mobilità ridotta.

Per chi venisse da fuori città sono consigliati per il parcheggio l’area tra le vie Meda e Garibaldi e i parcheggi di via Bersaglio e via Redipuglia in zona cimitero.

Rho si può raggiungere con il passante ferroviario S5, S6, S11 con fermata a Rho (non Rho Fiera), con autobus gestiti da ATM e STIE.

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