Cloris Brosca debutto teatrale Hostages al Cometa Off

Una donna, detenuta in un ospedale psichiatrico giudiziario, grazie ad una falla nel sistema di sorveglianza, trova rifugio in una stanza che dovrebbe essere chiusa.

Lì dentro, dimenticata da tutti, dà sfogo ai suoi pensieri ed elabora una protesta delirante per recuperare la sua umanità perduta.

Attraverso i suoi racconti strampalati ed involontariamente poetici, scopriamo una Roma povera, ingenua, sognatrice, quasi favolistica; e quando il ritmo della narrazione cresce e s’infervora, acquistando toni anfetaminici sempre più duri, la sua storia si tinge dei colori

degli anni ottanta, con i suoi caratteristici slanci edonistici, le fascinazioni della moda, della musica e delle droghe di quel periodo: l’abisso in cui lei stessa inesorabilmente cadrà.

Così, attraverso situazioni caricaturali, da commedia nera, l’inaspettata capacità di riflessione sui propri timori e le proprie speranze man mano perde la connotazione di vicenda personale per tramutarsi in testimonianza e denuncia sociale dai caratteri universali.

DAL19 al 22 marzo

COMETA OFF

via Luca della Robbia. 47

Info e prenotazioni:

06 57284637 /cometa.off@cometa.org

Giovedì, Venerdì, Sabato ora 21:00 Domenica ore 17:30

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