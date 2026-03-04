Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo

Per il quarto anno consecutivo la Milano-Torino partirà da Rho. Mercoledì 18 marzo 2026 la classica di ciclismo, che quest’anno compie 150 anni, prenderà il via dal cuore della città, con lo start dato dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessora allo Sport Alessandra Borghetti, che questa mattina ha preso parte a Torino alla presentazione ufficiale dell’evento sportivo nato nel 1876, data sempre ricordata sul trofeo della corsa.

Allora Paolo Magretti percorse i 150 chilometri della prima edizione in 10 ore e 9 minuti, iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della classica più antica del mondo. A 150 anni di distanza, la Milano-Torino continua a rappresentare una delle corse di un giorno più ambite del calendario ciclistico internazionale.

Il Comune di Rho rilancia la comunicazione ufficiale dell’evento presentato da Crédit Agricole e sostenuto da diversi sponsor. Saranno presenti tutte le squadre di ciclismo più importanti. Rho accompagnerà l’evento vestendosi dei colori storici della gara, il blu e il rosso, e coinvolgerà commercianti e scuole. Nei prossimi giorni saranno annunciate le iniziative che accompagneranno la giornata di grande ciclismo.

L’edizione numero 107, in programma il prossimo 18 marzo su un percorso che ricalca quello dell’edizione precedente – con partenza da Rho e arrivo a Superga – è stata presentata in una delle sale del Museo del Cinema. Sono intervenuti Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events; Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema; Alessandra Borghetti, Assessore del Comune di Rho; Domenico Carretta, Assessore allo Sport del Comune di Torino; Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, e Davide Cassani, vincitore dell’edizione 1991. In mattinata è stato anche annunciato l’accordo tra Citroën e RCS Sport: la casa automobilistica francese del gruppo Stellantis sarà la nuova auto ufficiale delle corse RCS Sport per la stagione 2026 a partire dalla Strade Bianche del prossimo 7 marzo.

