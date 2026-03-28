Milano, effetto “Pet-Parent”: per quasi un milanese su due l’animale domestico é come un figlio

Per i milanesi gli animali domestici non sono semplici “amici a quattro zampe” ma veri pilastri affettivi: il 96%, infatti, li considera membri della famiglia a tutti gli effetti. Un legame profondo che per quasi la metà dei pet parent milanesi (47%) è del tutto sovrapponibile a quello con un figlio e per l’11% a quello con un fratello.

Questa presenza, ormai centrale nella vita meneghina, modella le scelte quotidiane e contribuisce in modo significativo al benessere personale e collettivo. A rivelarlo è Rover.com, il più grande marketplace online per la cura degli animali domestici, che ha analizzato il rapporto tra gli abitanti del capoluogo lombardo e i loro pet[1], tra “prove generali” di genitorialità, budget mensili e amore senza compromessi.

Gli animali domestici come figura chiave

L’attaccamento verso il proprio cane o gatto è un elemento centrale per la maggior parte dei cittadini, tanto da considerarli essenziali per la propria realizzazione personale. Il 64% degli intervistati, infatti, dichiara di volere sempre un animale nell’arco della sua vita e il 22% ne vorrebbe avere uno per almeno gran parte del tempo.

Non stupisce che la presenza di un pet influenzi profondamente anche la sfera relazionale. Se per l’86% degli intervistati un animale facilita la socializzazione e i nuovi incontri, sul piano sentimentale subentra una forte selettività: quasi il 49% dichiara di non essere propenso a iniziare una storia con chi non desidera animali, mentre un radicale 20% esclude a priori un partner che non nutra un sincero amore per cani e gatti.

Genitorialità e pet: il “test d’ingresso” per le famiglie milanesi

Secondo i dati di Rover, per l’11% dei milanesi accogliere un cane o un gatto è un vero banco di prova prima della genitorialità, tanto che le scelte di adottare un animale o avere un figlio seguono logiche simili. La stabilità economica resta l’elemento trasversale: è il primo fattore per chi pianifica una famiglia e il terzo per chi sceglie un pet. Oltre alle finanze, i milanesi decidono di diventare genitori basandosi su maturità emotiva e stile di vita; criteri che si riflettono nell’adozione di un animale, dove pesa anche l’idoneità degli spazi abitativi. Proprio la maturità interiore emerge come prerequisito cardine per accogliere un pet: il 30% degli intervistati ritiene che la piena età adulta – caratterizzata da stabilità lavorativa e familiare – sia il momento ideale, mentre per il 27% punta sulla giovane età adulta. Per quasi un milanese su cinque (23%), tuttavia, l’anagrafe non conta: ciò che importa davvero sono l’indole e la reale consapevolezza dell’impegno richiesto.

Abitudini di spesa e cura

La cura del pet è una priorità assoluta a Milano: quasi 7 intervistati su 10 (65%) ritiene che oggi si presti molta più attenzione al benessere animale rispetto al passato. Tale sensibilità si traduce in un impegno economico reale: i milanesi arrivano a investire mediamente 161 euro al mese per il benessere dei propri pet.

Analizzando il budget, il cibo rappresenta la voce principale: il 42% spende tra i 20 e i 50 euro mensili, ma ben il 38% arriva a sborsarne 100. Più contenute le spese per accessori e abbigliamento, che rispettivamente per il 49% e il 47% dei milanesi non superano i 20 euro al mese. Anche i servizi e i prodotti guadagnano terreno: il 28% dei milanesi destina tra i 20 e i 50 euro mensili alla toelettatura, il 21% all’assicurazione e il 37% ai prodotti per l’igiene e la salute, confermando la volontà di garantire ai propri animali una protezione completa.

Una spesa a cui nessun intervistato rinuncia è quella per il veterinario: per il 35% degli intervistati l’investimento mensile oscilla tra dai 20 ai 50 euro, mentre per il 30% può arrivare a toccare i 100 euro al mese. Il medico resta la figura di riferimento assoluta per il 66% dei milanesi e il 76% lo inserisce nell’entourage ideale di cura, insieme ad amici e parenti (53%), toelettatore (20%) e pet sitter (10%). Sebbene quasi la metà dei cittadini (49%) si rechi regolarmente in clinica solo qualche volta l’anno e il 24% a ogni minima anomalia comportamentale o fisica, il veterinario batte ogni alternativa digitale. Se da un lato l’8% degli intervistati consulta motori di ricerca e forum online per risolvere i propri dubbi, dall’altro solo il 3% dei milanesi sceglie chatbot AI come primo punto di contatto, confermando che, quando si parla di salute animale, la competenza professionale resta insostituibile.

Vivere a Milano a sei zampe

A Milano la gestione quotidiana dei pet si traduce in un’attenzione costante all’integrazione sociale. I pet parent meneghini manifestano una spiccata cautela verso la solitudine dei propri compagni: il 13% limita l’assenza a un massimo di due ore, il 28% non supera le quattro e un significativo 11% dichiara di non separarsene mai. Di contro, emerge una gestione più flessibile per la restante parte del campione: se il 23% si spinge fino a sei ore e il 17% fino a otto, solo una ristretta minoranza (8%) accetta di lasciare l’animale da solo oltre l’intera giornata lavorativa.

I milanesi non rinunciano alla compagnia del proprio pet neanche durante le commissioni quotidiane o il tempo libero. Secondo i dati di Rover, il parco per cani resta la meta principale per il 66% del campione ma emerge una forte propensione all’integrazione sociale dell’animale: quasi la metà degli intervistati (47%) lo porta regolarmente a casa di amici e parenti e il 39% lo tiene con sé mentre sbriga le commissioni. Anche i luoghi pubblici si confermano sempre più accoglienti: il 30% dei meneghini frequenta locali pet-friendly in compagnia del proprio quattro zampe, mentre il 20% entra con lui anche al supermercato. Più timido, ma significativo, il dato legato all’ufficio: il 6% dei proprietari porta il proprio animale al lavoro. Al contrario, solo il 21% dichiara di non portare il proprio pet in nessun luogo specifico al di fuori delle mura domestiche o delle solite passeggiate.

“I dati di Milano mostrano un’evoluzione profonda: il pet non è più solo un compagno ma un pilastro del nucleo familiare. Questa ‘genitorialità riflessa’ spinge i milanesi a investire tempo e risorse per garantire ai propri animali una cura professionale e una vita sociale integrata, confermando un legame che modella ormai l’intera città. Come Rover siamo orgogliosi di supportare questa evoluzione, offrendo servizi che mettono al centro il benessere animale e il legame unico tra umano e pet” ha commentato Elia Borrini, General Manager, International di Rover.

Nuove frontiere del pet care meneghino

Da sempre città all’avanguardia e laboratorio di tendenze, Milano si distingue anche nella cura dei pet, evolvendo i metodi tradizionali verso approcci sempre più ricercati e consapevoli. Il 37% dei proprietari si dedica alla cucina casalinga, preparando pasti o dolcetti personalizzati, mentre il 29% sceglie di condividere con il proprio pet attività sportive specializzate, dall’agility al dock diving. E se il legame con l’animale domestico trasforma anche lo spazio abitativo con il 21% degli intervistati disposto a rendere più pet friendly la casa, si evolve anche la socialità: il 19% dei meneghini partecipa regolarmente a feste ed eventi esclusivi dedicati alla community a quattro zampe.

Cresce, inoltre, l’interesse per il benessere psicofisico e le terapie d’avanguardia: il 14% dei proprietari investe in percorsi di formazione avanzata, come le certificazioni per cani da terapia, mentre il 9% si affida a trattamenti alternativi tra cui idroterapia, agopuntura e reiki. Non mancano le curiosità: una piccola ma significativa quota di milanesi (6%) inizia a esplorare servizi innovativi come l’esperto di comunicazione animale (animal communicator), segno di un desiderio di connessione sempre più profondo e multidimensionale.

[1] Sondaggio realizzato a marzo 2026 da Rover.com tramite Pollfish su un campione di 250 abitanti di Milano e provincia con almeno un cane o un gatto

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