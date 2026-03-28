Tonia Mastrobuoni: “La peste. Indagine sulla destra in Germania”

Un viaggio dentro il volto nascosto dell’estrema destra tedesca. Mercoledì 1 aprile (ore 19:00 | ingresso libero | info 3394313397 | conversazionisulfuturo.it) alle Officine Culturali Ergot di Lecce, il festival Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro ospita la presentazione del libro La peste di Tonia Mastrobuoni (Feltrinelli). La giornalista, corrispondente per “la Repubblica” dalla Germania e dall’Est Europa, dialogherà con Ubaldo Villani Lubelli, docente di Storia delle Istituzioni politiche e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Governance euromeditarranea delle politiche migratorie dell’Università del Salento.

IL LIBRO

In Germania c’è una peste che non si vede, ma cresce. Avanza silenziosa nelle campagne, si radica in villaggi dimenticati, si insinua nelle scuole, nei corpi civili, nelle associazioni culturali e religiose. Non porta bandiere, ma idee. Idee vecchie, che sembravano sepolte dalla storia: razzismo, culto della purezza, antisemitismo, gerarchia biologica tra esseri umani. Dietro il volto rassicurante dell’agricoltura bio o della pedagogia alternativa, un universo inquietante prende forma. È quello delle comunità völkisch, dei neonazisti “ecologisti”, dei nostalgici del Reich, che educano i propri figli in fattorie isolate, li addestrano nei campi paramilitari, e sognano un nuovo ordine etnico.

In questo libro-inchiesta, Tonia Mastrobuoni ricostruisce una rete capillare di movimenti estremisti che hanno smesso di stare ai margini: oggi lavorano con metodo per infiltrare le istituzioni, costruire consenso locale, riscrivere la memoria e conquistare il potere “dal basso”. Il partito Alternative für Deutschland è oggi il principale vettore politico di questa radicalizzazione. Nato come forza euroscettica e populista, ha progressivamente assorbito istanze razziste e nazionaliste e il pensiero della Nuova destra, fino a diventare un crocevia tra la dimensione parlamentare e l’ampia galassia dell’estremismo neofascista.

Oggi è un partito classificato dai servizi segreti tedeschi come un movimento antidemocratico e a rischio eversivo. Mastrobuoni racconta una Germania che resiste, certo, ma è sotto attacco: giudici, maestri, pastori evangelici, sindaci vengono minacciati, isolati, aggrediti. Un intero tessuto democratico rischia di essere logorato dall’interno, senza che l’allarme sia percepito fino in fondo.

Un viaggio disturbante nel cuore di una democrazia che si scopre vulnerabile. Un avvertimento lucido, documentato, urgente: se sta succedendo in Germania, può accadere ovunque. In Germania si prepara qualcosa. Non marce, ma infiltrazioni. Non parole d’ordine, ma manuali. Non nostalgie, ma strategie. Un’inchiesta sul volto nascosto dell’estrema destra tedesca: dalle fattorie neonaziste alla radicalizzazione dell’AfD.

L’AUTRICE

Tonia Mastrobuoni (Bruxelles 1971) è corrispondente per “la Repubblica” dalla Germania e l’Est Europa. È stata inviata de “La Stampa” e cronista parlamentare per varie testate. Si occupa di economia e finanza internazionale, diplomazia europea e geopolitica. Ha vinto numerosi premi giornalistici, tra cui il Premiolino nel 2018 per il suo “acuto e attento lavoro di inchiesta sulla Germania, paese chiave dell’Europa tra crisi e crescita”. È autrice di L’inattesa. Angela Merkel, una biografia politica (2021) e L’erosione. Come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa (2023).

IL FESTIVAL

Da febbraio a ottobre, Nel frattempo propone un calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali, accompagnando il pubblico verso la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro (Lecce – 14/18 ottobre 2026), ideata, organizzata e promossa dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. Dopo Antonella Lattanzi (1 febbraio), Roberto Cotroneo (22 febbraio), Andrea Morrone (5 marzo), Mauro Covacich (9 marzo), Antonio Di Bella (15 marzo), Nicola Gardini (18 marzo) e Tonia Mastrobuoni (1 aprile), sono già confermate, in attesa di altri ospiti, le presenze di Riccardo Staglianò (10 e 11 aprile), Francesca Veneziano (22 aprile), Marianna Aprile (24 aprile), Valentina Petrini (29 aprile), Giorgio Zanchini (18 maggio).

Info

3394313397 – conversazionisulfuturo.it

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