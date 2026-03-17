Da venerdì 20 marzo sarà in radio e disponibile in digitale “CIELO STELLATO”, il nuovo singolo di MARIO BIONDI.

Un brano originale scritto dal cantautore, che gioca per la prima volta in lingua italiana su sonorità soul-jazz, morbide e raffinate, che raccontano la libertà non come fuga superficiale, ma come conquista interiore.

Il brano anticipa il suo primo album in lingua italiana “PROVA D’AUTORE” (Sony Music Italia) in uscita il 10 aprile, un progetto audace e fresco che arriva proprio nell’anno del ventennale della sua carriera, esplosa con la hit internazionale “This Is What You Are” contenuta in “Handful of Soul”.

“Prova d’autore” lo vedrà protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore oltre alla cura degli arrangiamenti e della produzione, sottolineando una competenza musicale a 360° affinata negli anni.

Il pre-order è disponibile qui https://bio.to/provadautore.

L’album uscirà il 10 aprile in digitale e in CD, mentre le copie da collezione in vinile saranno disponibili dall’1 maggio.

Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle principali città italiane. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, con grandi musicisti con lui sul palco.

Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci saranno storici musicisti ma anche grandissime novità, a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Di seguito le date:

3 maggio al Teatro San Domenico di Crema – data zero

5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna

8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

11 maggio al Teatro Colosseo di Torino

13 maggio al Teatro Verdi di Firenze

16 maggio al Teatro Team di Bari

17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma

19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

I concerti proseguiranno in estate, di seguito le prime date annunciate:

3 luglio alla Mon Reve Music Arena di Taranto

8 luglio al Porto Turistico di Giulianova (TE)

12 luglio al Castello di San Giusto di Trieste

1 agosto all’Arena Plautina di Sarsina (FC)

4 agosto all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG)

8 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC)

11 agosto al Dromos Festival di S’Angelu, Neoneli (OR)

Il tour italiano è prodotto da Friends & Partners. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali.

Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

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