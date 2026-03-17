The Fray – band rock-alternative multiplatino che ha conquistato il mondo con brani entrati nella leggenda come How To Save a Life e You Found Me – arriva in Italia con una data imperdibile dell’Autumn of Light Tour. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto giovedì 5 novembre 2026 al Fabrique di Milano e sarà l’occasione per rivivere i grandi successi e il nuovo album A Light That Waits, uscito il 13 marzo 2026.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 19 marzo 2026 alle ore 10.00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 20 marzo 2026 alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10.00.

I The Fray sono pronti ad esibirsi in Italia con un live imperdibile che celebra vent’anni di carriera, successi globali ed una nuova fase creativa; uno spettacolo pensato per emozionare, tra grandi classici, arrangiamenti intensi e nuova musica pronta a conquistare il pubblico italiano.

www.vivoconcerti.com

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