Milano si prepara a tingersi di verde: alloSPIRIT DE MILAN torna l’appuntamento più atteso dagli amanti dell’Irlanda e delle sue tradizioni con l’ottava edizione di SPIRIT OF IRELAND, il San Patrizio più irlandese della città.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 lo Spirit de Milan diventa un piccolo angolo dell’isola di smeraldo, tra musica dal vivo, danze, sapori autentici e l’immancabile brindisi che accompagna ogni vera festa di St. Patrick’s Day: may your glass be ever full.

Per tre giorni il locale di via Bovisasca ospiterà workshop di danze irlandesi, sessioni musicali, spettacoli dell’Accademia Gens D’Ys e lezioni di primi passi aperte a tutti, insieme a prodotti e pietanze tipiche, salmone e ostriche in arrivo direttamente dall’Irlanda, Irish brunch (che per la prima volta sarà aperto anche il sabato dalle 12.30) e fiumi di Guinness.

Sul palco saliranno due band direttamente dall’Irlanda, gli Seo Linn e i Tribesmen, accanto alle migliori formazioni italiane specializzate in musica irish.

Il biglietto di ingresso per ciascuna giornata è di 20 euro con drink incluso, ridotto a 15 euro per i soci Spirit de Milan 2026 e Gens d’Ys 2026. Tutte le informazioni sono disponibili su www.spiritofireland.it.

Di seguito i consueti appuntamenti a partire da oggi:

GIOVEDÌ 5 MARZO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 6 MARZO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con 90’s Back Live Band

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Dopo il concerto, il dj set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano prosegue il viaggio tra anni 70, 80 e 90.

SABATO 7 MARZO

ore 22.30 – Holy Swing Night con Mauro L. Porro’s Swing Giants

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

DOMENICA 8 MARZO

ore 12.30 – apertura porte per il pranzo

Prenotazioni su https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Nota Jazz Band

Ingresso gratuito.

ore 18.30 – concerto di Deb & Rose

Ingresso gratuito

ore 21.30 – Spirit in Blues con Blues Ghetto

Ingresso gratuito.

Spirit de Milan è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per provare i deliziosi piatti della “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia