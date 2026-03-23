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La Volta Buona: Nuova settimana dal 23 al 27 marzo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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caterina balivo
caterina balivo

Nuova settimana di programmazione a LaVolta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, dalle 14.00 alle 16.00.

Il salotto pomeridiano della rete ammiraglia si prepara ad accogliere alcuni protagonisti di Canzonissima, lo storico titolo Rai tornato in prima serata con una nuova edizione guidata da Milly Carlucci, capace di rileggere in chiave contemporanea il grande patrimonio della canzone italiana.

La Volta Buona, commenti, retroscena e curiosità dalla prima puntata dello show musicale del sabato sera con Elio di Elio e le Storie Tese, Don Backy, Gabriella Farinon, Angelo Perrone e Giulio Todrani, per raccontare il fascino di un programma che unisce memoria musicale, racconto e performance dal vivo.

Un racconto nel quale è coinvolta anche Caterina Balivo, presente nel panel dei “magnifici 7”, chiamato a commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della canzone vincitrice di ogni puntata.

Attesi in studio Rossella BresciaSamueleCarrino e Sara Ciocca, protagonisti del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, che dopo il clamoroso successo al Teatro Sistina di Rona si concluderà il 31 marzo al Teatro Lyrick di Assisi.

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, inoltre, La Volta Buona dedicherà un momento speciale al ricordo di Fabrizio Frizzi, nell’anniversario della sua scomparsa: un omaggio affettuoso e sentito a uno dei volti più amati della televisione italiana.

Non mancheranno, come sempre, gli spazi dedicati al benessere, alla salute e alla qualità della vita, con rubriche su diete, chirurgia e longevità, accanto alle pagine di spettacolo e ai racconti dei protagonisti del piccolo schermo.

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