Andarsene? Viaggiare? Il Kungsleden è un cammino di 460 km nel nord della Svezia: è lì che il giovane protagonista decide di andare, lasciando tutto – lavoro, affetti, aspettative – senza sapere cosa troverà.

I luoghi narrati, gli incontri e gli accadimenti sono protagonisti di un racconto in equilibrio tra autobiografia e finzione. In scena: una chitarra, una loop station, un euphonium e un corno suonati dal vivo da Giacomo Tamburini e Vittorio Simonetto.

“Concerto per uno sconosciuto” di Pietro Cerchiello è lo spettacolo vincitore del Premio Scenario/Alessandra Belledi per la sfida artistica, in programma a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): venerdì 27 marzo alle ore 21, sabato 28 marzo alle ore 20 e domenica 29 marzo alle ore 17 .

“Concerto per uno sconosciuto”, prodotto da Dimore Creative, conclude la stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “Nutrimenti di stagione”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

http://www.teatridivita.it

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