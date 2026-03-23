La cerimonia in occasione del 75esimo anniversario della tragedia in cui persero la vita 13 bambine e un bambino

Inaugurato sabato mattina il monumento in memoria delle Piccole Vittime della scuola Devota Maculan, realizzato dall’Amministrazione comunale su proposta del Municipio 6, in occasione del 75° anniversario della tragedia in cui persero la vita 13 bambine e un bambino.

La nuova opera, progettata e realizzata grazie al lavoro dell’Unità Fontane e Monumenti del Comune, rinnova e si aggiunge al piccolo manufatto che era già presente in via Lorenteggio angolo via Imbonati.

Il 21 marzo del 1951, a causa del forte vento, intorno a mezzogiorno un gruppo di bambine e bambini della scuola Devota Maculan cercava riparo lungo il marciapiede di via Lorenteggio, a ridosso del muro di recinzione della scuola; ma proprio una forte raffica improvvisa provocò l’abbattimento di circa 50 metri del muro medesimo causando la morte di 13 bambine e un bambino. La più grande aveva 11 anni, il più piccolo 3.

“Era giusto e importante rinnovare il luogo e il monumento in cui ricordare questi piccoli scomparsi in modo così tragico – ha detto la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, intervenuta alla cerimonia insieme al Presidente del Municipio 6, Santo Minniti –. Sono passati 75 anni da quella mattina ma in molti milanesi, nella memoria di questo quartiere e della città, questo evento resta ben presente”.

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