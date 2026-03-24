Riflessioni sul ruolo delle donne, ricordi personali e aneddoti di vita e carriera: sono alcuni dei temi affrontati dalla celebre soprano e attrice Katia Ricciarelli, intervenuta a margine della sesta edizione della Biennale Milano Art Expo, presso Palazzo Stampa di Soncino.

Parlando della propria esperienza, Ricciarelli ha sottolineato le difficoltà legate all’essere donna: “Con il mio carattere, non mi sono mai mossa di una virgola”. Un’impronta forte, ereditata dalla madre: “Era una donna straordinaria, fortissima. Eravamo quattro donne in casa e, non essendoci un uomo, venivamo guardate con pregiudizio”.

Un passato che, tuttavia, non ha mai condizionato il percorso artistico: “Quando lavoro voglio arrivare fino in fondo. Non penso alla mia infanzia, anzi ne sono orgogliosa. Ho fatto quello che volevo fare e ci sono riuscita. L’unica cosa che non ho avuto è stata un figlio”.

Ricciarelli ha poi evidenziato il rapporto tra donne e determinazione: “Sono assolutamente per le donne e per la loro salvezza, ma devono essere anche molto forti”. Parlando di sé, ha aggiunto: “Sono una donna forte, ma anche un’eterna bambina, romantica”.

Guardando alla carriera internazionale, la soprano ha infine citato i Paesi che più l’hanno segnata: “Ho amato molto esibirmi in Inghilterra, Francia, Austria e Germania ma anche in America”. Sul rapporto con l’ex marito, Pippo Baudo, la soprano ha sottolineato: “Amava molto la musica, suonava il pianoforte e si divertiva ad accompagnarmi. Era un grande melomane e mi ha sempre sostenuta, seguendomi nei miei impegni anche all’estero. In questo eravamo in sintonia”.

In conclusione, il curatore Salvo Nugnes ha definito l’edizione molto positiva, avendo registrato “un grande afflusso di pubblico. Abbiamo ospitato numerose artiste, curatrici e protagoniste del mondo creativo, raccogliendo storie, esperienze e punti di vista diversi. Dalla lirica allo spettacolo, dal teatro al cinema, l’obiettivo era raccontare la loro forza, la sensibilità e la capacità di trasformare la realtà con la propria visione. Attraverso le opere esposte, abbiamo offerto al pubblico un vero e proprio viaggio nell’universo femminile, tra creatività, determinazione e bellezza”.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia