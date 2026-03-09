Breno: 10 donne al servizio dei cittadini in ufficio postale

Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico.

La realtà della provincia di Brescia in particolare vede il 67% di donne impiegate negli uffici postali e quasi il 40% nel recapito. 57 uffici del territorio, inoltre, sono ad esclusiva presenza femminile proprio come quello di Breno, che conta 10 donne al servizio dei cittadini, alle quali si aggiungono 3 colleghe che, dall’edificio confinante, guidano la squadra dei 23 portalettere che servono 21 paesi in Val Camonica.

Stefania Delasa e Eleonora Musto, rispettivamente Direttrice dell’ufficio postale e Responsabile del recapito di Breno, incarnano perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile.

“Nel nostro ufficio postale siamo tutte donne e siamo un gruppo coeso che funziona molto bene, dove il supporto reciproco non manca mai – racconta Stefania – alla base del nostro lavoro c’è un rapporto di fiducia con le persone che si rivolgono a noi, l’empatia che noi donne riusciamo a mettere con i clienti unita ad un’ottima capacità di ascolto, sono le nostre armi vincenti quotidiane – continua la direttrice.

“Per far funzionare una squadra di 23 portalettere è necessaria tanta attenzione e preparazione – aggiunge Eleonora – Ma da sole non bastano. Credo sia fondamentale essere sempre rispettosi con i colleghi per ottenere a nostra volta rispetto, soprattutto in questo ambito che, fino a qualche tempo fa, era prevalentemente maschile. “Ma l’ingrediente che rende ogni giorno il nostro lavoro, un vero lavoro di squadra è la generosità emotiva, la capacità di comprendersi ed aiutarsi a vicenda anche nei momenti più complessi” – conclude infine la Responsabile del centro di recapito.

Anche nel 2026, per il settimo anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Grazie all’eccellenza di Poste in questi ambiti, il Top Employers Institute ha riconosciuto, in particolare, l’impegno dell’azienda nel promuovere, anche quest’anno, una cultura organizzativa orientata alla partecipazione, all’innovazione e alla creazione di valore condiviso. La certificazione Top Emplyers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale, come Equileap Gender Equality Eurozone 100 e Stoxx Global ESG Leaders.

Poste Italiane, inoltre, celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Brescia oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.

