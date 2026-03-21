Milano-Torino: partenza da Rho tra la folla in festa

Una grande festa. Ancora più sentita, quest’anno, perché la classica di ciclismo più antica compie 150 anni. Rho ha salutato la partenza della Milano-Torino 2026, edizione numero 107, tra ali di folla festante, con oltre seicento ragazzi delle scuole cittadine pronti a incoraggiare i corridori diretti a Torino Superga.

Sul palco montato in piazza San Vittore, RCS Sport ha accolto le squadre coinvolte nella corsa, per le presentazioni e le foto di rito. Il Comune di Paderno Dugnano, presente con l’assessora allo Sport Paola Maria Perrino, ha consegnato un premio ispirato al primo vincitore della Milano-Torino nel 1876, ovvero Paolo Magretti, nativo del comune milanese, destinato al vincitore di oggi.

Il Comune di Rho è stato poi protagonista con il Vicesindaco Maria Rita Vergani e l’assessora allo Sport Alessandra Borghetti della premiazione del concorso vetrine ispirato quest’anno al 150° compleanno della classica di ciclismo.

Primo classificato Bi 67 di via Madonna 17 con “1876-2026: 150 anni di storia”: Roberta Provasi, sulla scia di Jackson Pollock, si è improvvisata esperta di action painting e ha dipinto un fondale blu e rosso costellato da immagini storiche di campioni della Milano-Torino. In alto, il francobollo che ricorda Paolo Magretti. Al centro della scena una bicicletta Bianchi, con un quadro che ricorda la storia della gara e riporta la foto di Magretti. Oltre alla targa donata dal Comune di Rho, in premio un abbonamento da dodici ingressi alla Piscina del Molinello offerto da Maurilio Casertano di MGM Sport.

Targa per il secondo classificato a Giudici Boutique di largo Mazzini 18, rappresentata da Patrizia Giudici, che è alla guida di Confcommercio Rho: tra eleganti abiti rossi, una bicicletta della Biringhello, un manichino con i suoi colori, e le foto di tre grandi campioni rhodensi. Luigi Borghetti, nato a Rho il 31 gennaio 1943, è stato un rinomato ex pistard e ciclista su strada italiano. È stato campione del mondo nella velocità Dilettanti nel 1968, per poi passare al professionismo dal 1970 al 1977.

Federico Paris, classe 1969, iniziò proprio con la S.C. Biringhello, per approdare poi alla Forestale. Dal 1987 al 1998 ha collezionato diversi trofei e conquistato tre titoli mondiali. Nel 1996 anche il titolo della velocità e nel ’97 quello della velocità olimpica a squadre. Juan David Sierra, sempre della Ciclistica Biringhello ASD. Nato a Rho il 25 gennaio 2005, di origini colombiane, ha conquistato in Colombia il titolo per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile nel 2023. Un passista veloce che ha dimostrato di andare fortissimo non solo in strada ma anche e soprattutto in pista e dai Campionati Europei 2023 è tornato a casa con ben tre ori.

Targa per il terzo classificato a Profumeria Tiso via Matteotti 73, rappresentata da Rita Pigliafreddo: il biglietto di buon compleanno compone la scritta 150 con creme, mascara, rossetti. Tutto intorno ruote colorate, palloncini rossi e blu, i colori della gara. E prodotti di vario tipo, dalle trousse a profumi, bracciali e collane, rigorosamente rossi e blu. La stilizzazione del Duomo richiama Milano, ma la creatività è tutta rhodense, per un omaggio alla Milano Torino elegante e profumato.

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