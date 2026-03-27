Da oggi disponibile “CASA PARINI” nuovo singolo di Wdoppia

Il progetto indie elettropop Wdoppia pubblica venerdì 27 marzo il nuovo singolo “Casa Parini”, disponibile in presave.

Con “Casa Parini”, Wdoppia prosegue il proprio percorso artistico sviluppando ulteriormente il concept narrativo che contrappone spazi intimi e luoghi condivisi. Il brano prende ispirazione da una via della città di Trieste, trasformando un appartamento in un simbolo ambivalente: da un lato rifugio di festa, calore e condivisione, dall’altro luogo di smarrimento, inquietudine e paure interiori.

Attraverso sei storie generazionali, “Casa Parini” costruisce uno storytelling intimo e stratificato, in cui i protagonisti si muovono all’interno dello stesso spazio senza riuscire davvero a uscirne, né fisicamente né emotivamente. Il racconto si sviluppa tramite un linguaggio che alterna malinconia e ironia — una cifra distintiva del progetto — dando vita a quella particolare “iro-malinconia” che caratterizza la poetica di Wdoppia.

Dal punto di vista sonoro, il brano si inserisce nel solco dell’estetica elettropop dell’artista, arricchita da influenze post-punk e new wave, con richiami alla tradizione indie italiana e internazionale. Le sonorità accompagnano e amplificano il senso di sospensione e nostalgia che permea l’intero racconto, rendendo “Casa Parini” un’esperienza emotiva immersiva.

“Casa Parini” esce come espressione della visione artistica indipendente di Wdoppia, un progetto che si muove al di fuori delle logiche mainstream, valorizzando autenticità e libertà creativa. Un percorso che supera le barriere di genere e incoraggia la contaminazione tra sonorità diverse, mantenendo sempre al centro un’identità coerente e riconoscibile.

Wdoppia, progetto nato a Trieste alla fine del 2019, si distingue per un’estetica volutamente anonima e misteriosa e per una visione artistica controcorrente, che rifiuta le dinamiche del mainstream contemporaneo. Già nel nome si cela questa tensione: un richiamo simbolico e rovesciato a un’icona del capitalismo globale, reinterpretato come gesto di distacco e critica.

Con “Casa Parini”, Wdoppia consolida la propria identità, dando voce a sentimenti di disagio, esclusione e nostalgia, e raccontando con sensibilità le fragilità di una generazione spesso ai margini.

LINK UFFICIALI

Instagram – YouTube – TikTok – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia